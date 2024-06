Rusa žijúceho v USA uznali v Rusku za vinného z rehabilitácie nacizmu

Moskva 5. júna (TASR) - Súd v ruskom meste Petrohrad vyniesol v stredu rozsudok nad občanom USA ruského pôvodu, ktorý bol uznaný za vinného za rehabilitáciu nacizmu. Jurij Malev (Yuri Malev) bol odsúdený na tri a pol roka väzenia. Dostal aj 1,5-ročný zákaz zverejňovania materiálov na internete, informuje TASR.



Malev žije v USA nepretržite od roku 1991 a do Ruska pricestoval na návštevu krátko pred svojím zatknutím vlani v decembri.



Podľa vyšetrovateľov Malev v lete 2022 zverejnil na sieti Odnoklassniki obrázok svätojurskej stuhy s popisom, ktorý súd označil za "identifikačný znak osoby s netradičnou sexuálnou orientáciou".



Okrem toho v predvečer 9. mája 2023 Malev zverejnil na sociálnych sieťach obrázok mŕtvoly s nápisom: "Ako správne nosiť stuhu sv. Juraja".



Súd podľa agentúry AFP skonštatoval, že Malev takto prejavil neúctu celej spoločnosti a urazil pamiatku obetí a účastníkov Veľkej vlasteneckej vojny, čo je ruský (resp. bol sovietsky) názov pre sovietsko-nemeckú vojnu v rokoch 1941 – 45.



Malev svoju vinu priznal. Udanie naňho napísala 86-ročná dôchodkyňa, ktorá počas druhej svetovej vojny prežila obliehanie Leningradu (dnes Petrohrad).



V Rusku je stužka sv. Juraja využívaná aj civilistami ako vlastenecký symbol a symbol verejnej podpory ruskej vláde.



Stuha svätého Juraja sa datuje do roku 1769, keď ruská cárovná Katarína Veľká založila Rad sv. Juraja. Stuha bola pôvodne žltá s tromi čiernymi pruhmi. Po boľševickej revolúcii z roku 1917 bolo vyznamenanie zrušené; vrátilo sa počas druhej svetovej vojny, avšak v oranžovo-čiernej podobe.



Sovietsky zväz "georgijevskú" stužku používal pri oslavách víťazstva nad nacistickým Nemeckom v kombinácii s rôznymi medailami až do svojho rozpadu v roku 1991. Stužka bola v Ruskej federácii obnovená v roku 2005 ako reakcia na tzv. oranžovú revolúciu na Ukrajine. Dovtedy bola táto stuha známa ako "gardová".