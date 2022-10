Rushdie po augustovom útoku prišiel o zrak v jednom oku

Madrid 23. októbra (TASR) - Britsko-americký spisovateľ indického pôvodu Salman Rushdie, ktorého v auguste dobodali, prišiel dôsledkom tohto útoku o zrak v jednom oku, ako aj o schopnosť používať jednu ruku.



V rozhovore pre denník El País to povedal jeho literárny agent Andrew Wylie. Interview bolo zverejnené v nedeľu.



"Jeho rany sú hlboké, ale prišiel aj o zrak v jednom oku. Na krku mal tri vážne zranenia. Jednu ruku má nepohyblivú, pretože boli prerezané nervy na paži. Ďalších približne 15 rán má na hrudi a na trupe. Bol to brutálny útok," povedal Wylie.



Agent odmietol povedať, či je Rushdie ešte stále v nemocnici. Podľa neho je dôležité, že 75-ročný spisovateľ prežil.



Rushdie, medzi ktorého dielami je i kontroverzný a komerčne úspešný román "Satanské verše" z roku 1988, sa stal terčom útoku nožom krátko predtým, ako mal vystúpiť s prednáškou v kultúrnom centre v meste Chautauqua v americkom štáte New York.



Rushdie sa chystal hovoriť o umeleckej slobode, keď na pódium vtrhol 24-ročný Hadi Matar a spisovateľa dobodal. Matar pred súdom v New Yorku neskôr trval na svojej nevine.



Útok sa odohral 33 rokov po tom, ako vtedajší najvyšší iránsky vodca ajatolláh Chomejní niekoľko mesiacov po vydaní "Satanských veršov", časťou islamského sveta vnímaných ako rúhanie, vydal fatvu (náboženský edikt), v ktorej vyzval moslimov, aby autora danej knihy zavraždili.



Hoci sa Irán medzičasom od tejto fatvy dištancoval, nikdy nebola oficiálne zrušená.



"Hlavné nebezpečenstvo, ktorému čelil toľko rokov po uvalení fatvy, hrozí od náhodného človeka, ktorý sa objaví z ničoho nič a zaútočí. Pred tým sa nedá chrániť, pretože je to úplne neočakávané a nelogické. Bolo to ako vražda Johna Lennona," dodal Wylie.



Len dva týždne pred útokom Rushdie v rozhovore povedal, že jeho život je "opäť veľmi normálny" a že obavy z možného ataku sú už minulosťou, dodáva denník The Guardian.