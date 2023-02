Spisovateľ Rushdie priznal, že sa mu od útoku nožom ťažko píše

New York 7. februára (TASR) - Britský spisovateľ Salman Rushdie vo svojom prvom rozhovore od útoku nožom, ktorého terčom sa stal vlani v lete v New Yorku, priznal, že sa mu píše "veľmi ťažko". Pre najnovšie, pondelkové vydanie časopisu New Yorker uviedol, že útok uňho vyvolal posttraumatickú stresovú poruchu.



Vysvetlil, že si síce sadne k písaniu, ale "nič sa nedeje. Píšem, ale je to kombinácia prázdnoty a odpadu - vecí, ktoré napíšem a ktoré na druhý deň vymažem." Dodal, že z traumy sa ešte v skutočnosti nedostal.



K útoku na Rushdieho došlo 12. augusta, keď sa chystal vystúpiť na konferencii v meste Chautauqua na severe štátu New York. Rushdie - naturalizovaný Američan, ktorý žije v New Yorku už 20 rokov - po útoku nevidí na jedno oko a jedna ruka stratila pohyblivosť.



Tento oceňovaný spisovateľ sa v rozhovore pre New Yorker zveril, že nedokáže veľmi dobre písať na počítači, pretože nemá cit v končekoch niektorých prstov.



Objasnil, že "veľké zranenia sú v podstate zahojené". "Mám cit v palci a ukazováku a v dolnej polovici dlane," dodal s tým, že chodieva na terapie, ktoré mu pomáhajú. "Je to lepšie," uviedol a konštatoval, že vzhľadom na to, čo sa stalo, na tom nie je až tak zle.



Rushdie žil roky v utajení po tom, ako iránsky najvyšší vodca ajatolláh Ruholláh Chomejní nariadil jeho zabitie za údajné bohorúhačstvo v románe Satanské verše, ktorý vyšiel v roku 1988.



Novinár David Remnick sa v tejto súvislosti Rushieho pýtal, či považuje za chybu, že v posledných desaťročiach poľavil v ostražitosti.



"Kladiem si túto otázku a neviem na ňu odpovedať," zareagoval Rushdie, pričom dodal, že pod fatwou prežil tri štvrtiny svojho spisovateľského života. "Svojím spôsobom nemôžete ľutovať svoj život," poznamenal.



Bezprostredne po útoku na Rushdieho polícia zatkla 24-ročného Hadiho Matara, rodáka z amerického štátu New Jersey s libanonskými koreňmi. Mladý muž neskôr pred súdom vyhlásil, že sa cíti nevinný.



Rozhovor s Rushdiem vyšiel pred uvedením jeho najnovšieho románu Victory City (Mesto víťazstva) na knižný trh v USA. Je to príbeh o žene žijúcej v 14. storočí, ktorá sa vzoprie patriarchálnemu svetu, aby vládla mestu. Román napísal Rushdie ešte pred útokom.