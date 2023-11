Rushdie si prevzal cenu od Centra Václava Havla v New Yorku

New York 15. novembra (TASR) - Britsko-americký spisovateľ indického pôvodu Salman Rushdie si v utorok večer prevzal Cenu za celoživotné narúšanie pokoja (Lifetime Disturbing the Peace Award), ktorú udeľuje Centrum Václava Havla (VHC) v New Yorku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Miesto pobytu 76-ročného spisovateľa je od vlaňajšieho augusta pred verejnosťou zväčša utajované, keď ho útočník nožom vážne zranil počas literárneho festivalu v meste Chautauqua v štáte New York.



"Ospravedlňujem sa za to, že som záhadný hosť. Vôbec sa však necítim byť záhadný, ale trochu mi to zjednodušilo život," povedal Rushdie po tom, ako ho na slávnostnom odovzdávaní ocenení uviedla iránsko-americká spisovateľka Azar Nafisiová.



Väčšinu prejavu venoval chvále Havla ako svojho blízkeho priateľa. Vtedajší československý prezident sa ho ako jeden z prvých vládnych predstaviteľov zastali po roku 1989, keď za údajné rúhanie sa v románe "Satanské verše" na neho vydal iránsky ajatolláh Chomejní fatvu ako výzvu na jeho fyzickú likvidáciu.



Havel bol "akýmsi mojím hrdinom", ktorý "dokázal byť umelcom a zároveň aktivistom", uviedol Rushdie. "Bol pre mňa inšpiráciou, ako aj pre mnohých iných spisovateľov, a dostať cenu v jeho mene je (pre mňa) veľká česť," dodal.



VHC vzniklo v roku 2012 ako Nadácia Václava Havla. Je pomenované po českom dramatikovi, disidentovi a neskôr politikovi, ktorý sa zaslúžil o pád komunistického režimu v ČSSR.