Rushdie vypovedal pred súdom o útoku, ktorý ho mal pripraviť o život

Washington 13. februára (TASR) - Britský spisovateľ iránskeho pôvodu Salman Rushdie začal tento týždeň vypovedať v súdnom procese, ktorý sa týka pokusu o jeho vraždu spred dvoch rokov. Obvineným je 27-ročný Hadi Matar, ktorý však pred súdom deklaroval, že sa necíti vinný z ublíženia na zdraví a pokusu o vraždu.



Ako vo štvrtok informovala britská stanica BBC, Rushdieho súd v meste Mayville na západe štátu New York vyzval, aby si spomenul, čo 12. augusta 2022 predchádzalo útoku a čo nasledovalo.



Rushdie (77) porote povedal, že v inkriminovaný deň sedel na pódiu pripravený osloviť publikum v prestížnom inštitúte Chautauqua. Krátko po tom, ako ho publiku predstavili, si všimol osobu, ktorá sa naňho rútila z pravej strany a začala naňho útočiť.



Rushdie si podľa svojich slov myslel, že muž naňho útočí päsťou, potom si všimol, ako sa mu z bodných rán valí krv. Celý útok trval len niekoľko sekúnd, priblížil spisovateľ. Spresnil, že útočník ho zasiahol najmenej 15-krát, pričom mu spôsobil rany do oka, líca, krku, hrudníka, trupu a stehna. Zásah nožom dostala aj ľavá ruka, ktorou sa spisovateľ snažil brániť.



Za najbolestivejšiu označil Rushdie ranu nožom do oka. BBC dodala, že v tomto okamihu výpovede si zložil okuliare s jedným tmavým sklom, aby súdnej porote mohol ukázať rozsah zranení na pravom oku.



"Ako vidíte, to je to, čo z neho zostalo," povedal porote. "V oku nie je vôbec videnie," dodal.



V súdnej sieni bola aj Rushdieho manželka, ktorá veľkú časť jeho výpovede pred porotou preplakala, doplnila BBC.



Od vydania svojho surrealistického postmoderného románu Satanské verše, ktorý bol inšpirovaný životom moslimského proroka Mohameda, Rushdie roky žil v obavách o svoju bezpečnosť.



V západnom svete sa totiž jeho kniha stretla s pozitívnym ohlasom a dostal za ňu viaceré ceny, no časť moslimov ju považovala za rúhanie a niektoré moslimské štáty ju rovno zakázali. Iránsky náboženský vodca vydal fatvu vyzývajúcu na smrť jej autora.



Rushdie následne čelil nespočetným hrozbám smrti. Deväť rokov bol nútený sa skrývať. Opäť začal cestovať až vtedy, keď Irán deklaroval, že na splnení fatvy už netrvá.



Dva týždne pred útokom v inštitúte Chautauqua sa Rushdie v rozhovore pre nemecké médium vyjadril, že žije "relatívne normálny" život, keďže vyhrážok voči jeho osobe ubudlo. Tento týždeň pred súdom priznal, že útok v Chautauque tento jeho pocit bezpečia rozbil.



K útoku, ktorý sa odohral 12. augusta 2022, došlo tesne pred tým, ako chcel v prejave hovoriť o tom, ako boli USA útočiskom pre exilových spisovateľov.



Očakáva sa, že v najbližších dňoch budú pred súd predvolaní ďalší svedkovia vrátane chirurga, ktorý Rushdieho operoval, a policajtov, ktorí pri útoku zasahovali.