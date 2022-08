Rushdieho syn: Rodine sa uľavilo, keď ho odpojili od ventilátora

Britský spisovateľ Salman Rushdie leží na zemi po tom, čo ho neznámy muž ho napadol počas piatkovej prednášky v americkom meste Chautauqua 12. augusta 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 14. augusta (TASR) - Rodine spisovateľa Salmana Rushdieho sa "", že ho po piatkovom útoku nožom odpojili od umelej pľúcnej ventilácie a dokáže už rozprávať. Britský autor si zachoval "", uviedol v nedeľu jeho syn Zafar. Citovala ho tlačová agentúra AFP." napísal Rushdieho syn v tvíte.Rushdieho agent Andrew Wylie predtým v nedeľu oznámil, že spisovateľ je "". Pred dvoma dňami, v piatok, ho útočník v americkom štáte New York niekoľkokrát pobodal na literárnej akcii. Šokujúci útok odsúdil aj prezident USA Joe Biden či šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell.Zafar v tvíte napísal, že napriek sľubným správam sú zranenia jeho otca "" a takého druhu, ktoré "". Otec je podľa neho stále v kritickom stave." dodal Zafar.Syn sa poďakoval prítomným v publiku na literárnej akcii, ktorí "", a tiež za "".Agent predtým vyhlásil, že Rushdie zrejme príde o oko a utrpel zranenia brušnej dutiny.Autor strávil mnoho rokov pod policajnou ochranou, keď iránski vodcovia vyzvali na jeho zabitie za to, ako v románe Satanské verše vykreslil islam a proroka Mohameda.Rushdie mal mať práve na literárnom podujatí v západnej časti štátu New York prednášku o slobode prejavu, keď sa k nemu na pódiu vrhol muž a mnohokrát ho bodol do krku a brušnej dutiny, píše AFP.Podozrivého útočníka Hadiho Matara (24) personál a ďalší ľudia prítomní v publiku premohli, zvalili na zem a čakali tak na príchod polície. Tá Matara odviedla do policajnej väzby. V sobotu ho predviedla na súd, kde vyhlásil, že sa necíti vinný z pokusu o vraždu.