Rusko by spoluprácou s KĽDR porušilo rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN

Washington 15. augusta (TASR) - Rusko by bezpečnostnou spoluprácou so Severnou Kóreou porušilo sériu rezolúcií Bezpečnostnej rady (BR) OSN. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na výzvu Moskvy a Pchjongjangu na užšiu vzájomnú spoluprácu vo vojenskej oblasti. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Akýkoľvek druh bezpečnostnej spolupráce alebo obchod so zbraňami medzi Severnou Kóreou a Ruskom by rozhodne porušil sériu rezolúcií BR OSN," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Vedant Patel.



Poukázal tiež na to, že Rusko sa pri svojej agresii voči Ukrajine spolieha na podporu niektorých z najviac ostrakizovaných krajín sveta – Severnú Kóreu a Irán.



"Naše informácie naznačujú, že Rusko sa snaží zvýšiť tento typ vojenskej spolupráce s KĽDR," dodal.



Ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un v utorok vyjadrili nádej na užšie vzťahy medzi svojimi krajinami pri príležitosti severokórejského Dňa oslobodenia.