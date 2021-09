Rusi sa cestujú očkovať za hranice, Sputnik totiž nie je schválený WHO

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Moskva 23. septembra (TASR) - Ruské cestovné kancelárie predávajú zájazdy s balíkom služieb pre Rusov, ktorí si chcú dať vpichnúť zahraničné vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Niektorí Rusi sú totiž frustrovaní z toho, že ich vakcíny domácej výroby nie sú schválené medzinárodne. Informácie priniesla v stredu tlačová agentúra Reuters.Rusko nezaregistrovalo na použitie žiadnu vakcínu zahraničnej výroby. Schválilo štyri vakcíny domácej výroby vrátane dvojdávkového Sputnika V. Žiadnu z ruských očkovacích látok však neschválila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ani Európska únia.WHO pozastavila schvaľovací proces Sputnika V dovtedy, kým kontrolóri znova nenavštívia továreň, ktorá neuspela pri inšpekcii výrobných postupov. Panamerická zdravotnícka organizácia (PAHO), patriaca pod OSN, to oznámila 15. septembra.Dopyt v Rusku po zájazdoch, umožňujúcich ľuďom dostať zahraničné vakcíny schválené WHO, stúpol od oznámenia z minulého týždňa, uviedla riaditeľka Ruskej asociácie cestovných kancelárií (ATOR) Maja Lomidzeová.Väčšina zájazdov, v cene okolo 600-850 eur, je do Srbska a jedna cestovná kancelária ponúka ako destináciu Nemecko. Zákazníci môžu dostať jednu zo štyroch vakcín vrátane tej od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech, napísala ATOR vo vyhlásení.Ak si zákazníci vyberú dvojdávkovú vakcínu, musia si kúpiť dva zájazdy.Anna Filatovská, PR riaditeľka cestovnej kancelárie Ruský expres, ktorá tiež ponúka takéto zájazdy, povedala, že klienti si najčastejšie vyberajú vakcínu od Pfizeru.Dodala, že v balíku služieb takéhoto zájazdu je spiatočný let so spoločnosťou Aeroflot, dve-tri noci v hoteli v srbskej metropole Belehrad, raňajky a cesta na kliniku. Samotná vakcína je zdarma, ale cestovná kancelária si robí registráciu zákazníkov, ktorí majú o vakcínu záujem.uviedla Filatovská.Dopyt prudko stúpol v stredu po tom, čo o ponuke takýchto zájazdov informovali miestne médiá, vysvetlila PR riaditeľka.Ivetta Verdijanová, riaditeľka reklamného oddelenia ďalšej cestovnej kancelárie, povedala, že ich zájazdy si kupujú prevažne Rusi, ktorí cestujú za biznisom alebo ktorých deti študujú v zahraničí.Obyvateľka Moskvy Marija povedala, že toto leto cestovala do zahraničia, kde sa dala zaočkovať, hoci nevyužila jeden z týchto zájazdov.uviedla, ale odmietla povedať svoje priezvisko.