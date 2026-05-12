Rusi chcú zatvoriť Úrad vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu
Funkcia vysokého predstaviteľa vznikla po vojne v Bosne, ktorá sa odohrala v rokoch 1992 až 1995 a vyžiadala si približne 100.000 obetí a milióny vysídlených osôb.
Autor TASR
New York 12. mája (TASR) – Rusko v utorok vyzvalo na okamžité zatvorenie Úradu vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu (OHR). S touto výzvou Moskva prišla deň po tom, ako nemecký diplomat Christian Schmidt oznámil svoj odchod z funkcie šéfa OHR, informovala agentúra AFP.
Túto významnú funkciu, vytvorenú na základe Daytonskej mierovej dohody, zastával Schmidt od roku 2021. Rusko jeho vymenovanie nepodporilo a pravidelne ho kritizovalo za údajnú zaujatosť voči srbskej entite v Bosne a Hercegovine (BaH).
Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v utorok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN k situácii v BaH tlmočil žiadosť Moskvy, aby „západné krajiny prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Bosny a Hercegoviny.“ Oznámil tiež, že Rusko trvá „na okamžitom zatvorení OHR... Je najvyšší čas, aby Bosna a Hercegovina získala skutočnú suverenitu a nezávislosť.“
Funkcia vysokého predstaviteľa vznikla po vojne v Bosne, ktorá sa odohrala v rokoch 1992 až 1995 a vyžiadala si približne 100.000 obetí a milióny vysídlených osôb. Úlohou OHR je dohliadať na plnenie Daytonskej mierovej dohody, ktorá tento vojenský konflikt ukončila.
Schmidt mal zároveň právomoc rušiť zákony a odvolávať zvolených predstaviteľov z funkcií. Svoje odstúpenie oznámil v pondelok po dlhom mocenskom konflikte s lídrom bosnianskych Srbov Miloradom Dodikom. Naznačil, že otázka jeho nástupcu bude témou najbližšieho zasadnutia Rady pre implementáciu mieru (PIC), ktoré sa bude konať začiatkom júna. „Plánujem odísť z funkcie v júni,“ uviedol Schmidt.
Niektoré médiá a analytici naznačili, že za avizovaným odchodom mohol byť tlak zo strany Washingtonu.
Zástupkyňa veľvyslanca USA pri OSN Tammy Bruceová vo svojej reakcii Schmidtovo rozhodnutie vyzdvihla s tým, že „pomohol vybudovať inštitúcie pre suverénnu Bosnu“. Dodala, že úlohou ďalšieho vysokého predstaviteľa bude preniesť zodpovednosť za ich fungovanie na domácich politických lídrov. Zároveň zdôraznila, že je potrebné, aby mal Schmidtov nástupca „dôveru všetkých komunít v Bosne“. Pripustila tiež, že „jedného dňa“ funkcia vysokého predstaviteľa pre Bosnu už nebude potrebná.
