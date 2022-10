Ruský generál: Chystá sa evakuácia civilistov z Chersonu

Moskva/Kyjev 18. októbra (TASR) - Ruská armáda pripravuje evakuáciu civilistov z okupovaného mesta Cherson na juhu Ukrajiny. Oznámil to v utorok veliteľ ruských inváznych síl generál Sergej Surovikin. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Ruská armáda zabezpečí v prvom rade bezpečnú evakuáciu obyvateľstva" Chersonu, povedal Surovikin v ruskej televízii Rossija 24.



Podľa neho súčasné ukrajinské útoky na civilnú infraštruktúru v Chersone "predstavujú priame ohrozenie životov obyvateľov".



Šéf Rusmi dosadenej oblastnej samosprávy Vladimir Saldo minulý týždeň vyhlásil, že ukrajinské sily v oblasti vo zvýšenej miere ostreľujú civilnú infraštruktúru a spôsobujú na nej závažné škody.



V utorkovom vyhlásení Saldo informoval, že evakuované budú štyri mestá v Chersonskej oblasti ležiace v blízkosti rieky Dneper, keďže ukrajinské ostreľovanie by podľa neho mohlo poškodiť priehradu, píše agentúra Reuters. Ako pokračoval Saldo, evakuovaní ľudia z Chersonskej oblasti by mohli byť umiestnení na Kryme. Ten anektovalo Rusko ešte v roku 2014.



Chersonská oblasť je jednou zo štyroch čiastočne okupovaných oblastí na Ukrajine, ktoré nedávno Moskva anektovala. Cherson bol prvým veľkým ukrajinským mestom, ktoré ruské sily ovládli po začiatku invázie 24. februára.