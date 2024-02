Rusi dali Navaľného matke ultimátum, vyhrážajú sa pohrebom v kolónii

Moskva 23. februára (TASR) - Matka ruského politika Alexeja Navaľného, ktorý pred týždňom zomrel vo väzení, dostala od úradov ultimátum: buď do troch hodín súhlas so synovým pohrebom bez verejnej rozlúčky, alebo jej syna pochovajú v areáli väzenského tábora. Podľa britskej stanice BBC o tom na sociálnych sieťach informovala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová.



"Vyšetrovateľ pred hodinou zavolal Alexejovej matke a dal jej ultimátum. Buď bude do troch hodín súhlasiť s pohrebom bez verejnej rozlúčky, alebo bude Alexej pochovaný v (väzenskej) kolónii," uviedla Jarmyšová.



Podľa nej Navaľného matka Ľudmila odmietla rokovať s predstaviteľmi vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom), pretože "nemajú právomoc rozhodovať o tom, ako a kde pochovať jej syna".



Jarmyšová doplnila, že Ľudmila Navaľná žiada, aby bol dodržaný zákon, ktorý vyšetrovateľom ukladá povinnosť odovzdať telo rodine do dvoch dní od stanovenia príčin smrti.



Podľa lekárskej dokumentácie, ktorú Navaľná podpísala, tieto dva dni uplynú v sobotu.



Ľudmila Navaľná "trvá na tom, aby úrady umožnili pohreb a smútočný obrad v súlade so zvyklosťami," dodala Jarmyšová.