Rusi musia cestovať do Varšavy, ak chcú požiadať o imigračné víza USA

Washington 25. októbra (TASR) – Rusi, ktorí chcú požiadať o imigračné víza Spojených štátov, musia najnovšie cestovať na veľvyslanectvo USA vo Varšave. Potvrdilo to v nedeľu americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré túto komplikáciu pripísalo obmedzeniam zavedeným Moskvou. Informovala o tom agentúra AFP.



Správa prišla v čase pretrvávajúceho napätia medzi USA a Ruskom. Obe krajiny si vzájomne vyhosťovali diplomatov a Moskva obmedzila počet diplomatických pracovníkov, ktorých môže mať Washington v Rusku.



Opatrenie USA týkajúce sa víz, ktoré je v platnosti od 12. októbra, podnietilo ostrú reakciu hovorkyne ruského rezortu diplomacie. Na sociálnej sieti uviedla, že americkí diplomati už dlho "ničia" systém konzulárnych služieb v Rusku a niečo, čo by malo byť rutinnou, technickou procedúrou, podľa nej premenili na "skutočné peklo".



Ministerstvo zahraničných vecí USA pripísalo naopak vinu Moskve. "Rozhodnutie ruskej vlády zakázať Spojeným štátom ponechať si, zamestnať alebo najať pracovníkov z Ruska alebo tretích krajín vážne ovplyvnilo našu schopnosť poskytovať konzulárne služby," uviedol hovorca ministerstva vo vyhlásení, ktoré dostala AFP.



"Krajne obmedzený počet konzulárnych pracovníkov v Rusku nám v súčasnosti neumožňuje poskytovať rutinné vízové služby," dodal s tým, že americká strana uznáva, že presun do Varšavy nie je ideálnym riešením. Rozhodnutie padlo po zohľadnení vzdialenosti, dostupnosti letov či počtu pracovníkov ovládajúcich ruštinu.



Hovorca súčasne upozornil, aby ruskí občania necestovali do poľskej metropoly – vzdialenej od Moskvy asi 1200 kilometrov – skôr, ako si dohodnú termín na tamojšej ambasáde USA.



Americký rezort diplomacie pridal Rusko na zoznam krajín, kde "Spojené štáty nemajú konzulárne zastúpenie alebo kde je politická alebo bezpečnostná situácia dostatočne napätá alebo neistá" na to, aby tam konzulárni pracovníci nevybavovali žiadosti o imigračné víza.



Väčšina krajín na tomto zozname má len obmedzené alebo žiadne priame vzťahy s USA. Sú medzi nimi Kuba, Irán, Sýria, Jemen či Venezuela, približuje AFP. Rusko podľa agentúry zaradilo USA na zoznam "nepriateľských" krajín, ktoré musia žiadať o súhlas so zamestnaním ruských občanov svojím veľvyslanectvom.



Ruskí žiadatelia o neimigračné víza môžu naďalej podávať žiadosti na každej ambasáde alebo konzuláte USA v zahraničí, ak sú v danej krajine fyzicky prítomní, dodáva americké vyhlásenie. Veľvyslanectvo v Moskve bude podľa neho vybavovať víza len pre diplomatov a štátnych predstaviteľov.