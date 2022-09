Rusi nariadili vypnúť mobilný internet v Luhanskej oblasti na Ukrajine

Luhansk 14. septembra (TASR) - Ruské ozbrojené sily v stredu nariadili prerušenie mobilného internetu v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Na sociálnej sieti Telegram to oznámil Kyjevom uznaný gubernátor Serhij Hajdaj. Informácie priniesol portál britského denníka The Guardian.



"Okupačné úrady v Luhanskej oblasti stále tvrdia, že na území oblasti sa nedeje nič, čo by ohrozovalo ´republiku´, ako ju oni nazývajú," napísal Hajdaj na Telegrame a dodal: "Pre každý prípad však vypli mobilný internet. Ako vysvetlil miestny operátor, toto je nariadenie okupačných úradov, aby zaistili obranyschopnosť a bezpečnosť. Predtým sa na tieto veci nezameriavali."



Hajdaj zároveň oznámil, že už niekoľko dní sa nezmenšujú rady ľudí na kontrolných stanovištiach.