Cavoli: Rusi nemajú dostatočné počty, aby dosiahli strategický prielom

Brusel 16. mája (TASR) - Ruská armáda nemá dostatočný počet pozemných síl na dosiahnutie strategického prielomu v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Uviedol to vo štvrtok vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Christopher Cavoli, píše TASR s odvolaním na agentúry AFP a Reuters.



"Rusi nemajú potrebné počty na to, aby urobili strategický prielom... nemajú na to ani schopnosti a zručnosti," povedal Cavoli po rokovaní Vojenského výboru NATO v Bruseli. Zároveň vyjadril presvedčenie, že ukrajinské sily udržia v Charkovskej oblasti svoje obranné línie.



Rusko spustilo 10. mája novú ofenzívu na Charkovskú oblasť, ktorá sa nachádza pri spoločnej hranici na severovýchode Ukrajiny. Do ofenzívy je nasadených asi 30.000 vojakov ruskej armády, ktorí zamerali svoje úsilie na pohraničné lokality Lypcy a Vovčansk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzhľadom na situáciu zrušil svoje návštevy Belgicka a Španielska.



Ukrajina vo štvrtok uviedla, že sa v Charkovskej oblasti snaží "stabilizovať" frontovú líniu.



Podľa výpočtov agentúry AFP na základe údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) dobylo Rusko od 9. do 15. mája 278 štvorcových kilometrov ukrajinského územia.



Cavoli uviedol, že spojenci Kyjeva urýchľujú dodávky pomoci pre ukrajinskú armádu. "Práve teraz dostávajú obrovské množstvo munície, obrovské množstvo systémov protivzdušnej obrany krátkeho dosahu a značné množstvo obrnených vozidiel," priblížil.