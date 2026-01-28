< sekcia Zahraničie
Rusi neobsadia Donbas skôr než v auguste 2027, tvrdia analytici z ISW

Autor TASR
Moskva 28. januára (TASR) - Ruským silám sa podarí dobyť zvyšnú časť východoukrajinského regiónu Donbas, ktorú má stále pod kontrolou ukrajinská armáda, najskôr v auguste 2027, a to za predpokladu, že budú postupovať rovnakým tempom ako koncom novembra minulého roka. Uvádzajú to v najnovšej správe analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), informuje TASR.
Postup Rusov na východe Ukrajiny sa podľa správy spomalil koncom decembra 2025 a začiatkom januára 2026, pravdepodobne čiastočne v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok. Ich snahy o obsadenie zvyšku Doneckej oblasti, ktorá spolu s Luhanskou oblasťou tvorí Donbas, by mohli trvať dlhšie, než analytici predtým predpokladali.
„Je nepravdepodobné, že ruské sily obsadia zvyšok Doneckej oblasti pred augustom 2027, za predpokladu, že budú schopné udržať tempo postupu z konca novembra 2025,“ píše sa v stredajšej správe ISW. Rusi by na dobytie zvyšku Donbasu podľa nej „museli vynaložiť značné množstvo zdrojov, času a personálu“.
Moskva v rámci rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine deklaruje, že mier je možné dosiahnuť tým, že sa ukrajinské sily stiahnu aj z tých častí Donbasu, ktoré majú stále pod kontrolou. Kyjev takéto požiadavky odmieta s tvrdením, že ústupky by Rusko len posilnili.
Územné nároky Ruska na Ukrajine sa napriek vyjadreniam jeho predstaviteľov ale netýkajú iba Donbasu, upozornili analytici z ISW. Toto tvrdenie má podľa nich oporu v opakovaných vyjadreniach náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova o nárazníkových zónach v Charkovskej, Sumskej a Dnepropetrovskej oblasti.
Najnovšiu správu ISW nadviazal na utorňajší článok denníka Financial Times, ktorý s odvolaním sa na osem zdrojov napísal, že Spojené štáty podmieňujú poskytnutie bezpečnostných záruk Ukrajine súhlasom Kyjeva s odstúpením Donbasu v prospech Moskvy. Biely dom túto správu FT poprel. Agentúra Reuters neskôr informovala, že USA poskytnú záruky Ukrajine len v prípade, že podpíše mierovú dohodu s Ruskom, Kyjevu však vraj nediktujú, čo musí zmluva obsahovať.
Ukrajina považuje bezpečnostné záruky USA za základ akéhokoľvek mierového riešenia. Prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že dokument o bezpečnostných zárukách je na 100 percent pripravený a Kyjev čaká len na rozhodnutie o čase a mieste, kde ho môže podpísať. Dokument by mal následne prejsť ratifikáciou v Kongrese USA a ukrajinskom parlamente.
