FOTO: Rusi odleteli na ISS nakrúcať prvý hraný film vo vesmíre

Na snímke zľava ruská herečka Julia Peresildová, kozmonaut Anton Škaplerov a režisér Klim Šipenko pózujú fotografom vo vesmírnom stredisku Bajkonur 4. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke štart kozmickej lode Sojuz MS-19, ktorá dopraví na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ruského kozmonauta Antona Škaplerova a dvoch vesmírnych turistov z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane v utorok 5. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava ruská herečka Julija Peresildová, ruský filmový režisér Klim Šipenko a ruský kozmonaut Anton Škaplerov kráčajú pred štartom kozmickej lode Sojuz MS-19, ktorá ich dopraví na Medzinárodnú vesmírnu stanicu z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane v utorok 5. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 5. októbra (TASR) - Na palube ruskej nosnej rakety odštartovala v utorok do vesmíru misia, ktorá na obežnej dráhe Zeme vytvorí historicky prvý celovečerný film. Posádku misie Sojuz MS-19 tvoria ruská herečka Julija Peresiľdová, ruský režisér Klim Šipenko a ruský kozmonaut Anton Škaplerov.Raketa odštartovala podľa plánu k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane o 11.55 h moskovského času (10.55 h SELČ) a kozmická loď úspešne dosiahla určenú orbitu, informuje tlačová agentúra AP.Peresiľdová (37) a Šipenko (38) nakrútia na ISS približne 40 minút filmu s názvom "Výzva" o chirurgičke, ktorú dopravia na vesmírnu stanicu, aby zachránila člena posádky so zlyhaním srdca. Dvojica filmárov sa po 12 dňoch strávených v ruskom segmente ISS vráti na Zem s ďalším ruským kozmonautom Olegom Novickým.Šipenko uviedol, že v snímke bude účinkovať aj Škaplerov a ďalší dvaja ruskí kozmonauti nachádzajúci sa na palube ISS. Ruská štátna televízna stanica Pervyj kanal, ktorá sa podieľa na výrobe tohto filmu, intenzívne pokrývala celý proces školenia a výcvik posádky, ako aj samotný štart rakety.Dmitrij Rogozin, šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, ktorý je hlavným iniciátorom tohto projektu, označil produkciu ako príležitosť na posilnenie imidžu ruského vesmírneho programu, pričom odmietol kritiku zo strany domácich médií.Rusko v júli pridalo k Medzinárodnej vesmírnej stanici nový laboratórny modul Nauka, ktorý však ešte nie je plne integrovaný do systému ISS.Členovia misie Sojuz MS-19 dorazia na ISS približne o tri hodiny po štarte a na stanici ich budú čakať Thomas Pesquet z európskej vesmírnej agentúry ESA, Mark Vande Hei, Shane Kimbrough a Megan McArthurová z americkej NASA, Oleg Novickij a Piotr Dubrov z Roskosmosu a Akihiko Hošide z japonskej agentúry JAXA.