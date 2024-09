Rusi odsúdili Američana na 6 rokov väzenia pre obvinenie z únosu syna

Moskva 24. septembra (TASR) - Ruský súd v Kaliningradskej oblasti odsúdil amerického občana na šesť rokov väzenia a udelil mu pokutu vo výške 100.000 rubľov (983 eur) za únos svojho syna, ktorý má ruské občianstvo, uviedol súd. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry Reuters.



Američan, ktorého meno nebolo zverejnené, sa podľa súdu v júli 2023 pokúsil nelegálne prekročiť ruské hranice so svojím štvorročným synom bez povolenia matky. "Bez súhlasu matky sa pokúsil zobrať dieťa z krajiny," napísal súd v príspevku na Telegrame.



Podozrivý spolu so svojím synom údajne smeroval do Poľska. Šiel k ruským hraniciam, kde opustil vozidlo a následne sa pokúsil "prekročiť hranicu cez les a močiar," kde ho zadržala pohraničná stráž.



Podľa agentúry AFP súd vyniesol rozsudok v pondelok.



Moskva v posledných rokoch uväznila niekoľko amerických občanov v rôznych prípadoch, pre obvinenia zo špionáže a útokov na policajtov až po krádeže a rodinné spory, píše AFP.



Rusko, USA a niekoľko ďalších krajín v auguste uskutočnili výmenu väzňov, pri ktorej si vymenili dokopy 24 väzňov, 16 z Ruska na Západ a osem zo západných krajín naspäť do Ruska.