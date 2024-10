Rusi odsúdili muža z Krymu za pomoc Kyjevu na 14-ročné väzenie

Moskva 4. októbra (TASR) - Na 14 rokov v trestaneckej kolónii odsúdili v piatok v Rusku 47-ročného Igora Kopyla, obyvateľa prístavného mesta Sevastopol na anektovanom Kryme, usvedčeného z vlastizrady, ktorej sa údajne dopustil pomocou ukrajinskej armáde. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila Kopyla z pomoci ukrajinským ozbrojeným silám a prípravy teroristického útoku. V minulosti bol podľa FSB príslušníkom ukrajinského námorníctva, pričom Kyjev ho opäť do svojich služieb naverboval v roku 2022, niekoľko mesiacov pred ruskou inváziou na Ukrajinu.



Ukrajinským orgánom následne podľa FSB odovzdával informácie o ruských lodiach, protivzdušnej obrane a vojenskom vybavení. Údajne tiež prijal balík s výbušninami, ktoré boli určené na použitie pri "teroristickom útoku".



Ako pripomína AFP, Moskva pravidelne posiela do väzenia ľudí, ktorých obviňuje zo spolupráce s Ukrajinou alebo z kritiky ruskej vojenskej ofenzívy, ktorá prebieha už tretí rok.



Samotný Kyjev počas ruskej invázie podnikol viaceré útoky na anektovaný Krym, pričom cielil aj na ruskú Čiernomorskú flotilu, ktorá má základňu práve v Sevastopole.



Rusko okrem toho v piatok začalo trestné konanie proti zametačke ulíc na Urale, ktorá údajne podporila muža odsúdeného na 19-ročné väzenie za podpaľačský útok na odvodovú kanceláriu.



Podľa ruskej ľudskoprávnej iniciatívy Pervij Odtel (Prvé oddelenie) sa takejto "podpory" Gulnara Bacharevová dopustila, keď pod príspevok k narodeninám zmieneného podpaľača napísala, že je na neho hrdá. Vyšetrovatelia ju obviňujú z "ospravedlňovania terorizmu".



Bacharevová, ktorá žije v meste Satka v Čeľabinskej oblasti, tvrdí, že už vlani ju ruské úrady pokutovali za vyjadrenia k ukrajinskému útoku na Kerčský most na Kryme. V prípade usvedčenia z najnovších obvinení jej hrozí až päťročné väzenie.