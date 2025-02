Rusi odsúdili mužov za údajný pokus o odstavenie jadrových elektrární

Moskva 13. februára (TASR) - Ruský súd v stredu odsúdil dvoch Ukrajincov na 23 rokov väzenia za údajný pokus o prerušenie dodávok energie do jadrových elektrární v blízkosti Moskvy a Petrohradu. Podľa hovorcu súdu konali odsúdené osoby v mene Kyjeva, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Oleksandr Majstruk (48) a Eduard Usatenko (51) sa pokúsili vyhodiť do vzduchu "viac ako 30 stĺpov vysokého napätia vedúcich k Leningradskej a Kalininskej jadrovej elektrárni", uviedla hovorkyňa petrohradského súdu na platforme Telegram. "Odsúdení chceli odstaviť jadrové reaktory," upresnila predstaviteľka súdu a obvinila mužov z toho, že konali v mene ukrajinskej zahraničnej spravodajskej služby, píše AFP.



Podľa slov hovorkyne sa mužom podarilo vyhodiť do vzduchu jeden stĺp a pod 11 ďalšími rozmiestniť výbušniny, čím údajne spôsobili škody za viac ako 100.000 dolárov. Odsúdení strávia 23 rokov za mrežami s vysokým stupňom stráženia a sú povinní uhradiť pokutu vo výške 9500 dolárov.



Leningradská jadrová elektráreň sa nachádza necelých 70 kilometrov západne od Petrohradu, druhého najväčšieho ruského mesta. Kalininská elektráreň v Tverskej oblasti je vzdialená približne 250 kilometrov severne od Moskvy.



Moskva a Kyjev sa od začiatku konfliktu na Ukrajine navzájom obviňujú z ohrozovania bezpečnosti jadrových elektrární. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu minulý rok vyzval obe strany, aby sa zdržali útokov na tieto objekty. Zároveň vyhlásil, že elektrárne nikdy nemôžu byť "legitímnymi cieľmi".