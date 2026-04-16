Rusi odsúdili Poliaka na 13 rokov väzenia za bojovanie za Ukrajinu
Štyridsaťsedemročný Krzysztof Flaczek bol zajatý v novembri 2024 pri meste Časiv Jar, uviedol ruský generálny prokurátor.
Autor TASR
Moskva 16. apríla (TASR) - Súd zriadený Rusmi na východe Ukrajiny odsúdil poľského muža na 13 rokov väzenia po tom. Dôvodom bolo to, že bojoval na strane Ukrajiny, uviedli vo štvrtok predstavitelia v Moskve a tiež v okupovanej Luhanskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ide o najnovší známy trest odňatia slobody, ktorý Rusko udelilo cudziemu štátnemu príslušníkovi zajatému na bojisku. Muža obvinili zo „žoldnierstva“ namiesto toho, aby ho uznali za vojnového zajatca s ochranou podľa Ženevských dohovorov.
Rozsudok vyniesol Najvyšší súd v Luhansku – východnej oblasti Ukrajiny, ktorú Rusko anektovalo.
Kyjev aj Moskva počas vojny verbovali do svojich armád zahraničných bojovníkov. Rusko bolo obvinené z nátlaku a podvodného najímania stoviek ľudí, najmä z Afriky, Ázie a Strednej Ázie. Severná Kórea tiež vyslala tisícky vojakov na podporu ruských jednotiek.
Medzinárodný nábor Ukrajiny sa zase zameriaval na bývalých vojakov zo Západu - ktorí cítili potrebu pomôcť krajine brániť sa - a tiež na stovky Kolumbijčanov a Gruzíncov, ako aj príslušníkov ďalších národností, ktorí sa chopili zbraní z ideologických dôvodov a finančnej motivácie.
