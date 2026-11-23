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Rusi odtiahli horiacu nákladnú loď z fínskych vôd
V súčasnosti ruský ostrov až do konca druhej svetovej vojny patril Fínsku.
Autor TASR
Helsinki 23. novembra (TASR) - Rusko začalo odťahovať nákladnú loď Sparta II z východnej časti Fínskeho zálivu. V sobotu ráno ju zasiahol pravdepodobne ukrajinský dron, keď sa plavila z Petrohradu do ruskej pobaltskej exklávy Kaliningrad. Na palube vypukol požiar a plavidlo sa dostalo do fínskych teritoriálnych vôd. TASR o tom píše podľa správy fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Sparta II je na sankčnom zozname Spojených štátov pre podozrenie, že sa v minulosti používala na prepravu zbraní. Vlastníkom je spoločnosť Oboronlogistika, spadajúca pod ruské ministerstvo obrany.
Podľa námorného práva mali fínske úrady právo vstúpiť na palubu a plavidlo odtiahnuť k pobrežiu, ale bolo by to veľmi riskantné pre námornú a environmentálnu bezpečnosť. V nedeľu to uviedol hovorca fínskej pohraničnej stráže na tlačovej konferencii.
Joel Linnainmäki z Fínskeho inštitútu medzinárodných vzťahov ocenil umiernenú reakciu fínskych úradov a poznamenal, že vstup na loď mohol Fínsku spôsobiť nové problémy.
„Ďalším problémom by bolo, podľa akej legislatívy by bol náklad prevzatý do úschovy vo Fínsku a čo by sa s ním potom urobilo,“ povedal Linnainmäki.
Podľa najčastejších vyjadrení pozorovateľov je za útokom zrejme Kyjev, hoci k zodpovednosti za dronový útok sa zatiaľ neprihlásil. Loď bola zasiahnutá asi 50 kilometrov západne od ostrova Gogland (po fínsky Suursaari) vo Fínskom zálive.
„Právo Ukrajiny útočiť na plavidlá v medzinárodných vodách je určené pravidlami námorného boja. Podľa týchto pravidiel má Ukrajina právo zaútočiť na ruskú obchodnú loď prepravujúcu zbrane alebo vojenské zásoby do Kaliningradu,“ povedal profesor námorného práva Henrik Ringbom pre Yle. Dodal, že rýchle odstránenie plavidla z oblasti je v najlepšom záujme Fínska aj Ruska.
„Nie je prekvapujúce, že Rusko chce čo najskôr odtiahnuť loď do Ruska,“ povedal Ringbom. Ukrajina začiatkom tohto mesiaca v oblasti ostrova Gogland zasiahla aj ruskú vojnovú loď Naro-Fominsk triedy Bujan-M.
V súčasnosti ruský ostrov až do konca druhej svetovej vojny patril Fínsku. Od ruskej invázie na Krym v roku 2014 sa tam zvýšil počet cvičení výsadkárov a špeciálnych jednotiek.
Po roku 2019 satelitné zábery ukázali, že na ostrove bola postavená radarová stanica a päť heliportov. Asi 40 kilometrov od ostrova je najväčší fínsky kontajnerový prístav Kotka.
Sparta II je na sankčnom zozname Spojených štátov pre podozrenie, že sa v minulosti používala na prepravu zbraní. Vlastníkom je spoločnosť Oboronlogistika, spadajúca pod ruské ministerstvo obrany.
Podľa námorného práva mali fínske úrady právo vstúpiť na palubu a plavidlo odtiahnuť k pobrežiu, ale bolo by to veľmi riskantné pre námornú a environmentálnu bezpečnosť. V nedeľu to uviedol hovorca fínskej pohraničnej stráže na tlačovej konferencii.
Joel Linnainmäki z Fínskeho inštitútu medzinárodných vzťahov ocenil umiernenú reakciu fínskych úradov a poznamenal, že vstup na loď mohol Fínsku spôsobiť nové problémy.
„Ďalším problémom by bolo, podľa akej legislatívy by bol náklad prevzatý do úschovy vo Fínsku a čo by sa s ním potom urobilo,“ povedal Linnainmäki.
Podľa najčastejších vyjadrení pozorovateľov je za útokom zrejme Kyjev, hoci k zodpovednosti za dronový útok sa zatiaľ neprihlásil. Loď bola zasiahnutá asi 50 kilometrov západne od ostrova Gogland (po fínsky Suursaari) vo Fínskom zálive.
„Právo Ukrajiny útočiť na plavidlá v medzinárodných vodách je určené pravidlami námorného boja. Podľa týchto pravidiel má Ukrajina právo zaútočiť na ruskú obchodnú loď prepravujúcu zbrane alebo vojenské zásoby do Kaliningradu,“ povedal profesor námorného práva Henrik Ringbom pre Yle. Dodal, že rýchle odstránenie plavidla z oblasti je v najlepšom záujme Fínska aj Ruska.
„Nie je prekvapujúce, že Rusko chce čo najskôr odtiahnuť loď do Ruska,“ povedal Ringbom. Ukrajina začiatkom tohto mesiaca v oblasti ostrova Gogland zasiahla aj ruskú vojnovú loď Naro-Fominsk triedy Bujan-M.
V súčasnosti ruský ostrov až do konca druhej svetovej vojny patril Fínsku. Od ruskej invázie na Krym v roku 2014 sa tam zvýšil počet cvičení výsadkárov a špeciálnych jednotiek.
Po roku 2019 satelitné zábery ukázali, že na ostrove bola postavená radarová stanica a päť heliportov. Asi 40 kilometrov od ostrova je najväčší fínsky kontajnerový prístav Kotka.