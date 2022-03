Rusi ostreľovali železničnú stanicu v doteraz bezpečnom Záporoží

Kyjev 16. marca (TASR) - Ruské jednotky v noci na stredu zaútočili na mesto Záporožie, kde sa uchýlili tisícky utečencov z neďalekého obliehaného mesta Mariupol. Informovali o tom oblastní predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Gubernátor Záporožskej oblasti Olexandr Staruch na sociálnej sieti Telegram uviedol, že rakety dopadli do areálu záporožskej železničnej stanice.



"Je to po prvýkrát, čo sme v Záporoží zaznamenali útok na civilné objekty," dodal. Útok si nevyžiadal žiadne obete.



Záporožie je pre ľudí evakuovaných z obliehaného Mariupola prvým bezpečným miestom, odkiaľ sa potom mnohí presúvajú smerom na západ do Poľska, na Slovensko a ďalších susedných krajín.



Mariupol, v ktorom prebiehajú rozsiahle útoky ruských jednotiek, čelí podľa charitatívnych organizácií humanitárnej katastrofe. Obyvatelia sú bez elektriny, tepla a vody, míňajú sa im aj zásoby potravín. Červený kríž v pondelok varoval, že čas na ich záchranu "sa kráti".



V priebehu utorka prešlo cez humanitárny koridor z Mariupola smerom do Záporožia 2000 áut. Podľa miestnych orgánov od začiatku ostreľovania Mariupola zahynulo viac ako 2500 civilistov.