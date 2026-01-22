< sekcia Zahraničie
Rusi označili nemecké obvinenia zo špionáže za smiešne, sľúbili odvetu
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí predtým oznámilo, že si predvolalo ruského veľvyslanca Sergeja Nečajeva, aby ho informovalo o vyhostení diplomata, ktorý robil špionáž v prospech Ruska.
Autor TASR
Berlín 22. januára (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Berlíne vo štvrtok pohrozilo odvetnými opatreniami v súvislosti s rozhodnutím Nemecka vyhostiť ruského diplomata pre jeho údajnú spoluprácu so ženou podozrivou zo špionáže v prospech Moskvy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dali sme jasne najavo, že nepriateľské kroky Berlína nezostanú bez odozvy,“ uviedlo veľvyslanectvo. Vo svojom vyhlásení pre agentúru AFP označilo obvinenia Berlína za „smiešnu, unáhlenú a vymyslenú provokáciu“.
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí predtým oznámilo, že si predvolalo ruského veľvyslanca Sergeja Nečajeva, aby ho informovalo o vyhostení diplomata, „ktorý robil špionáž v prospech Ruska“.
Podľa nemeckého časopisu Der Spiegel je ruský diplomat dôstojníkom vojenskej rozviedky GRU, ktorý formálne pôsobil ako zástupca ruského vojenského atašé. Nemecký týždenník ho čiastočne identifikoval ako Andreja M. a informoval, že Berlín mu nariadil opustiť krajinu do 72 hodín.
Nemecká prokuratúra uviedla, že pôsobil ako kontaktná osoba pre podozrivú, identifikovanú ako Ilona W. s ukrajinským a nemeckým občianstvom.
Žena mu podľa vyšetrovateľov pri viacerých príležitostiach od novembra 2023 poskytla informácie týkajúce sa vojny medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.
Na to, aby zhromaždila informácie o vojenskej pomoci Ukrajine, zbrojárskom priemysle, testovacích lokalitách dronov a iných citlivých témach, údajne využila svoje osobné kontakty so zamestnancami nemeckého ministerstva obrany.
Žena je tiež obvinená z toho, že ruskému diplomatovi umožňovala navštevovať politické podujatia v Berlíne pod falošnou identitou, aby tak mohol nadväzovať užitočné kontakty.
Ruská ambasáda však tieto obvinenia odsúdila ako „zjavne vymyslenú zámienku“ s cieľom „ďalej zhoršiť rusko-nemecké vzťahy“. Poukázala aj na to, že informácie, ktoré podozrivá žena údajne zbierala v Nemecku - napr. o pomoci Ukrajine -, sú verejne dostupné: na webovej stránke nemeckého ministerstva obrany alebo v nemeckých médiách.
Podozrivá sa vo štvrtok v Nemecku postavila pred sudcu, ktorý rozhodol o jej predbežnej väzbe, píše AFP.
