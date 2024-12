Rusi: Ponorka triedy Paltus bola pri Filipínach v súlade s právom

Manila 4. decembra (TASR) - Rusko sa v stredu vyjadrilo, že prítomnosťou svojej ponorky v Juhočínskom mori si len uplatňovalo svoje práva zakotvené v Dohovore Organizácie Spojených národov o námornom práve. Reagovalo tak na kritiku prítomnosti ruskej ponorky zo strany Filipín ešte z pondelka, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Moskvy "ponorka nijako neporušila režim filipínskej ekonomickej zóny" a Filipíny údajne o jej prítomnosti boli informované, aby bolo zrejmé, že Rusko nemá žiadne agresívne úmysly, povedalo ruské veľvyslanectvo.



Filipínsky prezident Ferdinand Marcos v pondelok označil prítomnosť ruskej útočnej ponorky vo výlučnej ekonomickej zóne Filipín v Juhočínskom mori za znepokojivú. "Akýkoľvek zásah do našej hospodárskej zóny v Západofilipínskom mori vyvoláva veľké obavy," povedal Marcos novinárom, odkazujúc tak na námornú zónu Filipín v Juhočínskom mori.



Ruská ponorka triedy Paltus bola podľa generálneho námorného inšpektora Filipín Roya Vincenta Trinidada spozorovaná 80 námorných míľ od západofilipínskej provincie Kanlurang Mindoro 28. novembra, čím potvrdil predchádzajúce správy novín The Philippine Daily Inquirer.



Fregata filipínskeho námorníctva José Rizal nadviazala rádiový kontakt s ruskou ponorkou, ktorá následne potvrdila svoju identitu ako UFA 490. Ponorka bola údajne na ceste do Vladivostoku, avšak v oblasti čakala na "zlepšenie počasia". Trinidad sa nezmienil, prečo sa ponorka v oblasti vôbec nachádzala. Dodal, že filipínske námorné sily následne sprevádzali ruskú ponorku, aby dohliadli na to, že bude dodržiavať námorné predpisy.



Ruské ponorky triedy Paltus sú považované za jedny z najtichších ponoriek na svete a od 80. rokov minulého storočia sa neustále zdokonaľujú.



Rusko spolu s Čínou po návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina v Pekingu v roku 2022 oznámili partnerstvo "bez hraníc" a o deň neskôr Moskva spustila inváziu na Ukrajinu. V júli obe krajiny uskutočnili v Juhočínskom mori cvičenia s ostrou streľbou.



Napätie medzi Filipínami, spojencom USA, a Čínou za posledný rok eskalovalo pre prekrývajúce sa nároky v Juhočínskom mori. Arbitrážny tribunál v roku 2016 rozhodol, nároky Číny na spornú námornú trasu boli nepodložené, čo Peking zásadne odmieta.