Rusi poslali do väzenia dvoch študentov pre pokus o podpaľačstvo

Moskva 21. marca (TASR) - Na dovedna 14 rokov väzenia odsúdili vo štvrtok v Rusku "za pokus o sabotáž" dvoch študentov, ktorí sa pokúsili spáchať podpaľačský útok na železničnej stanici na juhozápade Ruska. Starší z dvojice má v trestaneckej kolónii stráviť 9,5 a mladší 4,5 roka. Oznámil to súd v ruskej Saratovskej oblasti, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Rusko zaznamenalo na svojej železničnej sieti už takmer 200 incidentov "sabotáže" od vtedy, ako pred vyše dvoma rokmi vojensky napadlo Ukrajinu. Z väčšiny takýchto útokov obviňuje Kyjev a jeho stúpencov.



Súd v Saratovskej oblasti uviedol, že Ruslana Gašumova kontaktovala cez internet "neznáma osoba", keď mal len 19 rokov, a za podpaľačský útok mu ponúkla 30.000 rubľov (300 eur). Za úlohu dostal podpáliť reléové zariadenie, ktoré slúži na reguláciu vlakovej dopravy, pričom si na pomoc prizval 17-ročného komplica.



Zmienený komplic sa pokúsil zariadenie otvoriť, no nepodarilo sa mu to. Z miesta činu následne utiekol, keď podľa súdu zbadal "svetlá auta so zamestnancami Ruských železníc".



Súd uznal oboch za vinných z "pokusu o sabotáž". Gašumova odsúdil na 9,5 roka a jeho nemenovaného komplica na 4,5 roka v prísne stráženej trestaneckej kolónii.



Kyjev sa zvyčajne k zodpovednosti za takéto sabotáže nehlási. Všeobecne však víta útoky zamerané na ruskú železničnú sieť, ktorú podľa neho Moskva využíva na presun vojakov a pohonných hmôt potrebných pri svojej ofenzíve na Ukrajine.