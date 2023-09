Rusi predvolali veľvyslanca Arménska, vyčítali mu nepriateľské kroky

Moskva 8. septembra (TASR) — Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v piatok predvolalo arménskeho veľvyslanca v Moskve. Tlmočilo mu protest voči údajne "nepriateľským krokom" Jerevanu, medzi ktoré zahrnulo konanie spoločných americko-arménskych vojenských cvičení, informujú agentúry AFP a AP.



"Arménska vláda v posledných dňoch podnikla sériu nepriateľských krokov," uviedol vo vyhlásení ruský rezort diplomacie.



Medzi nepriateľské kroky zaradil aj cestu manželky arménskeho premiéra do Kyjeva, poskytovanie humanitárnej pomoci Ukrajine, ako aj snahy Arménska o pristúpeniu k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), ktorý tento rok obvinil šéfa Kremľa Putina z vojnových zločinov v súvislosti s deportáciami detí z Ukrajiny.



Ruské ministerstvo odsúdilo aj údajne urážlivé vyjadrenia predsedu arménskeho parlamentu na adresu svojej hovorkyne Marije Zacharovovej.



Arménsky veľvyslanec si podľa ministerstva na stretnutí vypočul "tvrdé" slová. Ruský rezort diplomacie však zdôraznil, že Rusko a Arménsko aj naďalej "zostávajú spojencami a budú napĺňať všetky dohody" týkajúce sa posilňovania vzájomného partnerstva.



Arménsko dlhodobo patrí medzi spojencov Ruska v oblasti Kaukazu. V poslednom čase však vo vzťahoch oboch krajín narastá napätie. Rusko má v Arménsku vojenskú základňu a má ambíciu zachovať si dominantný vplyv v regióne Kaukazu, ktorý bol do roku 1991 súčasťou Sovietskeho zväzu. K oslabeniu postavenia Ruska v postsovietskom priestore prispela invázia na Ukrajinu.



Predvolanie veľvyslanca prišlo po tom, ako arménsky premiér Nikol Pašinjan počas minulého víkendu kritizoval Rusko, že nedokáže udržať poriadok v Lačinskom koridore — jedinej ceste spájajúcej Arménsko s oblasťami regiónu Náhorný Karabach obývanými Arménmi. Podľa Pašinjana ruské sily v oblasti nerobia dosť pre to, aby zaistilo prechodnosť tohto koridoru, ktorý blokuje Azerbajdžan. Moskva túto kritiku odmietla.



Kremeľ už v predchádzajúcich dňoch kritizoval plánované spoločné vojenské cvičenie Arménska a Spojených štátov, ktoré podľa neho môže ešte zhoršiť už tak nestabilnú situáciu v regióne južného Kaukazu.



Cvičenie Eagle Partner 2023 sa uskutoční na území Arménska od 11. do 20. Septembra. Jeho cieľom je pripraviť arménske sily na účasť v medzinárodných mierových misiách. Zúčastní sa na ňom 175 arménskych a 85 amerických vojakov.



Arménsko sa zvyčajne zúčastňuje aj na manévroch Ruskom vedenej Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) združujúcej viaceré postsovietske republiky. Tento rok však Jerevan odmietol povoliť konanie týchto cvičení na arménskom území. Namiesto toho sa toto cvičenie nedávno uskutočnilo v Bielorusku, ale Arménsko naň svoje jednotky nevyslalo.