Rusi predvolali veľvyslanca Nemecka pre výroky o Kurilských ostrovoch

Moskva 5. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo nemeckého veľvyslanca Alexandra Grafa Lambsdorffa, aby mu tlmočilo rozhodný protest v súvislosti s neprijateľnými vyhláseniami nemeckej veľvyslankyne v Japonsku o Kurilských ostrovoch. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



V protestnej nóte ruské ministerstvo v pondelok varovalo Nemecko pred spochybňovaním výsledkov druhej svetovej vojny v podobe uznania nárokov Japonska na Kurilské ostrovy. Moskva upozornila, že štatút týchto ostrovov je súčasťou povojnového poriadku uznaného Organizáciou Spojených národov. „Ruská suverenita je tu nespochybniteľná,“ píše sa vo vyhlásení.



Protest bol vyjadrený v súvislosti s vyhláseniami nemeckej veľvyslankyne v Japonsku Petry Sigmundovej, ktoré podľa Ruska „spochybňujú (jeho) zvrchovanosť a jurisdikciu nad Južnými Kurilskými ostrovmi, a predstavujú tak priamy zásah do územnej celistvosti Ruskej federácie“.



Nemecké veľvyslanectvo v Moskve však túto kritiku odmietlo: „Odmietame obvinenie, že vyhlásenia údajne porušujú ruskú suverenitu.“



Podľa DPA komentáre Moskvy súviseli s návštevou Sigmundovej a ďalšieho diplomata v japonskom meste Nemuro na ostrove Hokkaidó, ktorý sa nachádza neďaleko Kurilských ostrovov.



Veľvyslanec Lambsdorff zdôraznil, že táto návšteva sa zneužíva ako príležitosť na protest, „zatiaľ čo Rusko každý deň tým najzávažnejším spôsobom porušuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.“



„Ruský revizionizmus je problémom medzinárodnej politiky našej doby, pretože je to Moskva, ktorá vedome a neustále ignoruje a porušuje základné princípy európskeho mierového poriadku, ako aj princípy Charty OSN,“ uvádza sa vo vyhlásení nemeckého veľvyslanca.



Lambsdorffa si ruské ministerstvo zahraničných vecí naposledy predvolalo koncom júna, aby ho informovalo o „odvetných opatreniach“ v reakcii na údajné prenasledovanie ruských novinárov v Nemecku.



Kurilské ostrovy obsadil ZSSR ešte koncom druhej svetovej vojny v roku 1945. V roku 1956 sa Moskva a Tokio dohodli na spoločnej deklarácii, ktorá síce viedla k obnoveniu diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami, ale nebola to plnohodnotná mierová dohoda. Tú Japonsko a Rusko doteraz nemajú. Tokio argumentuje, že Moskva nemala nárok zabrať Kurilské ostrovy, čo podľa neho vyplýva aj zo Sanfranciskej mierovej dohody z roku 1952. Bola to zmluva, ktorá ukončila vojnový stav medzi Japonskom a spojencami v druhej svetovej vojne. Sovietsky zväz ju však nepodpísal.