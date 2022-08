Londýn: Rusi pri výbuchoch na Kryme stratili osem bojových lietadiel

Londýn/Kyjev 12. augusta (TASR) - Na ruskej leteckej základni Novofedorivka na anektovanom Kryme v utorok "takmer určite" vybuchli zrejme až štyri nekryté muničné sklady. Podľa britského denníka The Guardian to uviedlo ministerstvo obrany v Londýne s tým, že príčina výbuchov je naďalej neznáma, informuje TASR.



Pri výbuchoch bolo zničených alebo výrazne poškodených najmenej päť útočných lietadiel Su-24 a tri stíhačky Su-30. Samotné letisko je však zrejme schopné prevádzky, domnieva sa britské ministerstvo obrany.



The Guardian pripomína, že strata ôsmich bojových lietadiel predstavuje iba zlomok celkového počtu strojov, ktoré má Rusko k dispozícii na vedenie vojny na Ukrajine. Avšak letisko pri dedine Novofedorivka, ležiacej blízko mesta Saky na západe Krymského polostrova, používa najmä ruská Čiernomorská flotila, ktorá túto stratu už môže pocítiť, dodáva britský denník.



Úrady na Ruskom anektovanom Kryme oznámili, že pri výbuchoch zahynul jeden civilista. Rusko poprelo stratu lietadiel a taktiež vyhlásilo, že nešlo o útok zo strany ukrajinskej armády. Niektoré západné médiá neskôr informovali s odkazom na nemenované ukrajinské zdroje, že išlo o akciu špeciálnych ukrajinských jednotiek.