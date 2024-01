Rusi budú prvými turistami, ktorí navštívia KĽDR od roku 2020

Pchjongjang/Moskva 12. januára (TASR) - Ruskí občania budú prvými zahraničnými turistami, ktorí navštívia Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) od roku 2020, keď počas lockdownu uprostred pandémie koronavírusu uzavrela svoje hranice. TASR prevzala piatkovú správu z portálu britského denníka The Guardian.



Správu zverejnila v stredu 10. januára ruská štátna tlačová agentúra Tass, čo ešte viac zdôrazňuje prehlbovanie spolupráce medzi Moskvou a Pchjongjangom. Vlani v septembri sa tiež severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin osobne stretli na ruskom Ďalekom východe, pripomína agentúra AP.



Tass nespresnila termín príchodu ruských turistov. Ide o prekvapenie aj pre niektorých ázijských pozorovateľov, ktorí očakávali, že prví popandemickí turisti prídu do KĽDR z Číny. Peking je totiž najväčší diplomatický aj ekonomický spojenec Severnej Kórey.



Podľa Tass-u nespresnený počet turistov z Prímorského kraja na ruskom Ďalekom východe priletí do severokórejského hlavného mesta Pchjongjang, Navštívia tam pamätníky ako Vežu Čučche, ktorá symbolizuje ideály severokórejskej formy komunizmu, napríklad spoliehanie sa KĽDR na seba.



Potom odcestujú do priesmyku Masik na východnom pobreží KĽDR, kde je najmodernejšie lyžiarske stredisko krajiny. Podľa ruskej štátnej agentúry je zájazd zorganizovaný na základe dohody, ktorú uzavreli gubernátor ruského Prímorského kraja Oleg Kožemiako a severokórejské úrady.