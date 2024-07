Rusi prišli do KĽDR na rokovania o implementácii dohôd Putina a Kima

Moskva/Pchjongjang 19. júla (TASR) - Delegácia na čele s námestníkom ruského ministra obrany Alexejom Krivoručkom v piatok pricestovala do Severnej Kórey (KĽDR). Bude tam rokovať o implementácii dohôd, ktoré nedávno uzavrel ruský prezident Vladimir Putin a vodca KĽDR Kim Čong-un. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ruská delegácia sa podľa severokórejskej agentúry KCNA už s Kimom stretla. Rokovali o potrebe spolupráce v armádnom sektore medzi KĽDR a Ruskou federáciou na "účely podpory vzájomných bezpečnostných záujmov".



Rusko a KĽDR uzavreli 19. júna zmluvu o komplexnom strategickom partnerstve. Udialo sa tak počas návštevy Putina v Pchjongjangu. Dohoda okrem iného obsahuje klauzulu o vzájomnej obrane v prípade útoku proti jednej z krajín.



Putin túto zmluvu počas rokovaní s Kimom označil za základný dokument, ktorý bude "dlhodobo tvoriť základ" vzťahov oboch krajín.



"Práce prebiehajú - vrátane realizácie dohôd dosiahnutých počas nedávnej oficiálnej návštevy prezidenta Putina v Pchjongjangu," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na margo návštevy ruskej delegácie v KĽDR, ktorá je podľa neho súčasťou dohôd.



Putinova cesta do KĽDR sa konala v čase rastúcich obáv z dohody o zbrojení, v rámci ktorej Severná Kórea poskytuje Rusku muníciu na vojnu proti Ukrajine. Výmenou za to KĽDR dostáva z Ruska ekonomickú pomoc a technológie, čím sa zvyšuje hrozba, ktorú pre svet predstavuje Kimov program jadrových zbraní a rakiet, uviedla vo svojej správe agentúra AP.