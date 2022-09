Rusi protestovali v Kolíne proti sankciám

Kolín nad Rýnom 4. septembra (TASR) - Približne 2000 rusky hovoriacich demonštrantov sa zišlo v nedeľu na protestnom pochode v Kolíne nad Rýnom na západe Nemecka. Požadovali, aby nemecká vláda prestala podporovať Kyjev a zároveň zrušila sankcie, ktoré uvalila na Rusko po invázii na Ukrajinu. Informuje o tom agentúra Reuters.



Protestné zhromaždenie neďaleko kolínskej gotickej katedrály zorganizovali miestni obyvatelia ruského pôvodu. Opačné postoje prišlo prezentovať niekoľko desiatok protidemonštrantov.



V Nemecku žijú približne tri milióny ľudí s ruskými koreňmi. Postoje mnohých z nich sú silne ovplyvnené propagandou Kremľa šírenou prostredníctvom ruskej štátnej televízie.



Jedna z organizátoriek nedeľného protestu, Elena Kolbasnikovová opakovala nepodložené tvrdenia ruského prezidenta Vladimira Putina, že ruská operácia na Ukrajine má za cieľ ochrániť tamojšie rusky hovoriace obyvateľstvo.



Reuters pripomína, že hoci je ruská komunita v Nemecku veľmi početná, od začiatku vojny na Ukrajine sa tam uskutočnilo pomerne málo pro-putinovských zhromaždení.



Väčšina z účastníkov nedeľňajšieho protestu niesla ruské zástavy či transparenty s preškrtnutým nápisom NATO. Organizátori zbierali dary pre Ruskom podporovaných separatistov v Donbase. Polícia zadržala minimálne jedného demonštranta.



Jeden z nemecky hovoriacich demonštrantov povedal, že pre vysoké ceny plynu bude do konca roka bez práce a nemeckú vládu obvinil z toho, že odmietla sprevádzkovať plynovod Nord Stream 2.



Nemecký kancelár Olaf Scholz už skôr vyjadril presvedčenie, že Nemecko má dostatok plynu na to, aby zvládlo nadchádzajúcu zimu. Ruské štátom kontrolované média to spochybňujú, pričom tvrdia, že Európa bude túto zimu pre nedostatok ruského plynu "mrznúť".



Menšina Rusov v zahraničí i samotnom Nemecku sa po začiatku invázie rozšírila aj o ľudí, ktorí zo svojej vlasti odišli na protest proti tamojšiemu režimu. "Prišli sme sem, aby sme ukázali, že existuje veľa rusky hovoriacich ľudí, ktorí sa domnievajú, že Putin skĺzol k fašistickému režimu," povedal Ivan Belousov, jeden z protidemonštrantov v Kolíne. Dodal, že bol v Rusku politickým väzňom a po prepustení utiekol do zahraničia.