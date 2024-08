Rusi tvrdia, že odrazili pokus o prienik na ich územie

Moskva 6. augusta (TASR) - Rusko odrazilo pokus ukrajinských síl o preniknutie do ruskej pohraničnej Kurskej oblasti. V utorok to uviedol tamojší úradujúci gubernátor Alexej Smirnov aj ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), informuje agentúra Reuters.



O vstupe ukrajinskej sabotážnej a prieskumnej skupiny na územie Ruska podľa stanice BBC informovali prokremeľské kanály aj miestne médiá ešte ráno.



Telegramový kanál Mash napísal, že približne o 09.00 h miestneho času prekročilo ukrajinsko-ruskú hranicu 100 ozbrojených mužov s ťažkou technikou. Ruské agentúry s odvolaním sa na ministerstvo obrany medzičasom hovorili až o 300 Ukrajincoch, 11 tankoch a 20 obrnených vozidlách.



Smirnov o niekoľko hodín neskôr informoval, že prienik do okresov Sudža a Korenevo bol odrazený ruskými pohraničníkmi aj vojakmi ozbrojených síl. "Situácia v pohraničnej oblasti je naďalej zložitá, ale naši obrancovia úspešne pracujú na zničení nepriateľa," napísal na Telegrame.



Šéf ukrajinského centra na boj s dezinformáciami Andrij Kovalenko spochybnil tvrdenia Ruska o bojoch v Kurskej oblasti ako klamlivé a povedal, že Rusko hranicu nekontroluje.



Smirnov v poobedňajších hodinách v ďalšom vyhlásení uviedol, že pri ukrajinskom útoku dronom zahynul v regióne jeden civilista. Predtým hlásil ďalšiu obeť ukrajinského ostreľovania.



Ozbrojenci z Ukrajiny od minulého roka vykonali niekoľko prienikov do ruských pohraničných oblastí. Do týchto útokov boli často zapojené polovojenské skupiny zriadené Rusmi, ktorí sa vzopreli Kremľu, dodal server The Moscow Times.