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Rusi tvrdia, že zmarili útok ukrajinských dronov na vojenské základne
Vo vyhlásení FSB sa uvádza, že sa ukrajinské spravodajské služby pokúsili dopraviť do Brianskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou kontajnery s dronmi za pomoci bezpilotných lietadiel a balónov.
Autor TASR
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Moskva 13. júla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že zmarila sériu dronových útokov na dve vojenské letecké základne hlboko vo vnútrozemí Ruska - v Amurskej a Čeľabinskej oblasti. Podľa FSB tieto útoky pripravovali „ukrajinské tajné služby s podporou západných krajín.“ S odvolaním sa na ruskú štátnu agentúru TASS o tom v pondelok informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Vo vyhlásení FSB sa uvádza, že sa ukrajinské spravodajské služby pokúsili dopraviť do Brianskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou kontajnery s dronmi za pomoci bezpilotných lietadiel a balónov. Tento náklad mal byť následne prepravený do vnútrozemia a použitý pri útokoch na vojenské letiská Ukrajinka v Amurskej oblasti na Ďalekom východe a Šagol v Čeľabinskej oblasti na Urale.
Okrem vojenských letísk mali byť terčom útoku aj popredný podnik vojensko-priemyselného komplexu a vojaci ruského ministerstva obrany.
Osoby označené za vykonávateľov a pomocníkov pripravovaných útokov boli podľa FSB zadržané.
Zaistených bolo aj 24 FPV dronov vybavených modulmi riadenia s prvkami umelej inteligencie, ktoré mali odolávať prostriedkom rádioelektronického boja. Tieto systémy boli podľa tvrdenia FSB britskej, americkej, kanadskej a švédskej výroby. Drony boli vybavené bojovými hlavicami s viac ako jedným kilogramom výbušniny, tvrdí FSB.
FSB zároveň oznámila zaistenie dvoch mobilných riadiacich staníc schopných ovládať drony prostredníctvom družicového, mobilného, Wi-Fi aj rádiového spojenia. Tieto zariadenia boli podľa FSB vybavené mechanizmami na sebazničenie a obsahovali po 250 gramov výbušniny. Vyšetrovatelia zaistili aj komunikačné prostriedky, ktoré mali podozriví používať na kontakt so svojimi „ukrajinskými koordinátormi.“
Všetku techniku podľa tvrdenia FSB prevážali osobné automobily s prívesmi s upraveným dvojitým dnom, zamaskovaným nákladom domácich spotrebičov. Drony mali kompletizovať v prenajatých garážach neďaleko oboch vojenských letísk.
Ruská bezpečnostná služba zároveň uviedla, že celú operáciu od začiatku monitorovala a dokumentovala. O začatí trestného stíhania rozhodlo vyšetrovacie oddelenie FSB.
Ruské tvrdenia nateraz nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov. Ukrajina sa k nim zatiaľ nevyjadrila.
Reuters podotkol, že táto zmarená operácia pripomína útok na ruské vojenské letecké základne z roku 2025, pri ktorom bolo zničených približne desať ruských lietadiel. Jedným z terčov bola vtedy aj základňa Ukrajinka.
Vo vyhlásení FSB sa uvádza, že sa ukrajinské spravodajské služby pokúsili dopraviť do Brianskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou kontajnery s dronmi za pomoci bezpilotných lietadiel a balónov. Tento náklad mal byť následne prepravený do vnútrozemia a použitý pri útokoch na vojenské letiská Ukrajinka v Amurskej oblasti na Ďalekom východe a Šagol v Čeľabinskej oblasti na Urale.
Okrem vojenských letísk mali byť terčom útoku aj popredný podnik vojensko-priemyselného komplexu a vojaci ruského ministerstva obrany.
Osoby označené za vykonávateľov a pomocníkov pripravovaných útokov boli podľa FSB zadržané.
Zaistených bolo aj 24 FPV dronov vybavených modulmi riadenia s prvkami umelej inteligencie, ktoré mali odolávať prostriedkom rádioelektronického boja. Tieto systémy boli podľa tvrdenia FSB britskej, americkej, kanadskej a švédskej výroby. Drony boli vybavené bojovými hlavicami s viac ako jedným kilogramom výbušniny, tvrdí FSB.
FSB zároveň oznámila zaistenie dvoch mobilných riadiacich staníc schopných ovládať drony prostredníctvom družicového, mobilného, Wi-Fi aj rádiového spojenia. Tieto zariadenia boli podľa FSB vybavené mechanizmami na sebazničenie a obsahovali po 250 gramov výbušniny. Vyšetrovatelia zaistili aj komunikačné prostriedky, ktoré mali podozriví používať na kontakt so svojimi „ukrajinskými koordinátormi.“
Všetku techniku podľa tvrdenia FSB prevážali osobné automobily s prívesmi s upraveným dvojitým dnom, zamaskovaným nákladom domácich spotrebičov. Drony mali kompletizovať v prenajatých garážach neďaleko oboch vojenských letísk.
Ruská bezpečnostná služba zároveň uviedla, že celú operáciu od začiatku monitorovala a dokumentovala. O začatí trestného stíhania rozhodlo vyšetrovacie oddelenie FSB.
Ruské tvrdenia nateraz nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov. Ukrajina sa k nim zatiaľ nevyjadrila.
Reuters podotkol, že táto zmarená operácia pripomína útok na ruské vojenské letecké základne z roku 2025, pri ktorom bolo zničených približne desať ruských lietadiel. Jedným z terčov bola vtedy aj základňa Ukrajinka.