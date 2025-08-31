< sekcia Zahraničie
Rusi útočili v Odeskej i Černihivskej oblasti, spôsobili výpadky prúdu
K najnovším útokom sa Moskva nevyjadrila, počas 42 mesiacov vojny, ktorú rozpútala vo februári 2022, však nepretržite napáda kritickú infraštruktúru Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 31. augusta (TASR) - Ruský dronový útok poškodil v noci na nedeľu štyri energetické zariadenia v blízkosti mesta Odesa na juhu Ukrajiny. V dôsledku toho bolo ráno bez elektrického prúdu vyše 29.000 odberateľov, informoval gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper i ukrajinská súkromná energetická spoločnosť DTEK, píše TASR podľa agentúry Reuters.
Najviac zasiahnuté bolo prístavné mesto Čornomorsk, ležiace neďaleko Odesy, kde boli poškodené aj obytné domy či administratívne budovy, priblížil Kiper na platforme Telegram. „Kritická infraštruktúra funguje vďaka generátorom,“ uviedol. Dodal, že pri útoku utrpela zranenia jedna osoba.
Rusko zaútočilo v nedeľu ráno dronmi aj na Černihivskú oblasť na severe Ukrajiny. Aj tam poškodilo energetickú infraštruktúru, v dôsledku čoho zostalo bez prúdu 30.000 domácností, vrátane časti mesta Nižyn, uviedol tamojší gubernátor Viačeslav Čaus.
Ukrajina informovala, že Rusko útočilo v noci na nedeľu na jej územie dovedna 142 dronmi, pričom jej protivzdušná obrana dokázala zostreliť 126 z nich. Drony však zasiahli desať miest.
Rusko zintenzívnilo v ostatných týždňoch útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru aj plynárenské zariadenia. Ukrajina zase zasiahla viaceré ruské ropné rafinérie i ropovody.
Energetická spoločnosť DTEK informovala, že terčom najnovšieho ruského útoku sa v noci stali štyri jej energetické zariadenia. Dodala, že začne s ich kontrolou a opravami hneď po to, ako dostane povolenie od armády a záchranných zložiek.
