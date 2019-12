Rusi uzavreli Kerčský prieliv, údajne kvôli Putinovej ceste

Kyjev 22. decembra (TASR) - Ruské ministerstvo dopravy uzavrelo v sobotu plavbu cez Kerčský prieliv na štyri dni z dôvodu "dočasných prác".



"V čase od 00.00 h 21. decembra 2019 do 23.59 h 24. decembra 2019 sa plavidlám neodporúča vstupovať do oblasti Krymského mosta z dôvodu dočasných prác," informovalo ministerstvo.



Podľa agentúry UNIAN má však Andrij Klymenko, šéf dozornej rady nadácie Majdan pre zahraničné veci a šéfredaktor portálu BlackSeaNews, iný názor.



"Ministerstvo dopravy Ruskej federácie sa 20. decembra 2019 len tak rozhodlo a jednoducho zablokovalo plavbu cez Kerčský prieliv na štyri dni - od 21. decembra do 24. decembra. Prečo? Pretože samotný ruský prezident pôjde 23. decembra vlakom cez (Krymský) most - a prvý vlak bude uvedený do prevádzky 24. decembra," vysvetlil Klymenko.



Podľa medializovaných informácií dorazí v utorok 24. decembra do Sevastopola na Kryme (anektovanom Ruskom) prvý vlak vypravený z Petrohradu.



Ako ešte v novembri informovala stanica Slobodná Európa s odvolaním sa na správu agentúry TASS, prvé vlaky z pevninského Ruska na anektovaný Krymský polostrov po novovybudovanom moste cez Kerčský prieliv začnú premávať v decembri. Služby bude zabezpečovať súkromný železničný dopravca Grand Service Express, ktorý oznámil, že prvú vlakovú súpravu vypravia z Petrohradu do Sevastopola 23. decembra.



Táto trasa má dĺžku 2741 kilometrov, pričom vlak ju absolvuje za 43 hodín a 30 minút. Lístky sa už začali predávať a ich cena je v prepočte od 55 dolárov. Prvý priamy vlak z Moskvy do Simferopola - hlavného mesta tohto čiernomorského polostrova - vyrazí o deň neskôr, 24. decembra. Táto trasa má 2009 kilometrov a jazda bude trvať 33 hodín. Cestovné sa začína na 62 dolároch.



Most cez Kerčský prieliv slávnostne otvoril pre automobilovú dopravu 15. mája 2018 ruský prezident Vladimir Putin. Avizované vlakové spojenie bude premiérou železničného využitia Krymského mosta, ako znie jeho oficiálny názov.



Most za 3,7 miliardy dolárov je so svojimi 19 kilometrami najdlhším mostom v Európe; prekonal tak Most Vasca da Gamu v Portugalsku.



Ukrajina tento projekt odsúdila nielen ako porušenie svojej suverenity a územnej celistvosti, ale aj v súvislosti s nízkou výškou mosta, čo Ukrajine komplikuje námornú nákladnú prepravu.



Sankcie uvalené Európskou úniou a Spojenými štátmi sú cielené proti tým, ktorí majú do činenia s výstavbou Krymského mosta. Podľa stanice Slobodná Európa medzi nich patri i podnikateľ Arkadij Rotenberg, blízky spojenec Putina, ktorého spoločnosť získala tender na výstavbu mosta.



Spoločnosť Grand Service Express v septembri oznámila, že podľa prvotných prieskumov má zavedenie osobnej vlakovej dopravy na Krym vzhľadom na dopyt z prostredia cestovného ruchu "značný potenciál".