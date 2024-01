Rusi v noci útočili na Ukrajinu, protivzdušnú obranu aktivovalo Poľsko

Kyjev 13. januára (TASR) - Rusko podniklo v noci na sobotu desiatky útokov na Ukrajinu, oznámili ukrajinské vzdušné sily. Systémy vzdušnej obrany v dôsledku ruských útokov na krátko aktivovalo aj Poľsko, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a PAP.



Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko odpálilo smerom na Ukrajinu 37 rakiet a tri drony. Zostreliť sa podarilo osem rakiet, čo je menej než obvykle, všíma si agentúra Reuters.



Hovorca vzdušných síl pritom počas týždňa uviedol, že Ukrajina zaznamenáva deficit rakiet protivzdušnej obrany. Nebolo však bezprostredne jasné, či právo toto ovplyvnilo pomerne nízky počet zostrelených rakiet.



"Treba poukázať na to, že vyše 20 všetkých vymenovaných (zbraní), ktoré neboli zahrnuté do počtu zostrelených, nedosiahlo svoje ciele vďaka aktívnym protiopatreniam spojeným s elektronickým bojom," uviedli ukrajinské vzdušné sily vo vyhlásení.



Rusko v sobotu uviedlo, že svoje útoky údajne cielilo na vojensko-industriálne objekty, pričom sa zameralo najmä na zariadenia, v ktorých sa vyrábajú delostrelecké granáty, pušný prach či drony.



Ukrajinské úrady bezprostredne nehlásili nijaké obete na životoch. Vzdušná obrana zostrelila ruské rakety najmenej nad piatimi ukrajinskými oblasťami, vypláva z vyhlásení tamojších predstaviteľov.



Pri raketovom útoku na Sumskú oblasť na severovýchode Ukrajiny utrpel zranenia jeden civilista a bolo poškodených 26 budov, uviedla ukrajinská generálna prokuratúra.



Škody hlásili aj z Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny. V susednej Poltavskej oblasti dopadla nevybuchnutá raketa na dvor rodinného domu, oznámil tamojší gubernátor. Ruskému útoku bolo vystavené i mesto Dnipro na juhovýchode Ukrajiny.



Oblasti okolo frontovej línie na Ukrajine boli zase vystavené ruskému ostreľovaniu.



Poľská armáda v sobotu ráno oznámila, že v dôsledku zvýšenej aktivity ruského letectva uviedla do stavu pohotovosti svoje a spojenecké vzdušné sily. "Boli spustené všetky nevyhnutné procesy na ochranu poľského vzdušného priestoru," uviedla poľská armáda.



Zároveň varovala obyvateľov, že v dôsledku aktivácie letectva mohli zaznamenať zvýšené hladiny hluku, a to najmä v juhovýchodných častiach krajiny.