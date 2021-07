Rusi varovali pred falošným chemickým útokom v deň inaugurácie Asada

Moskva 17. júla (TASR) - Džihádistická organizácia Hajat Tahrír aš-Šám pravdepodobne plánuje vykonať v sobotu v deeskalačnej zóne v sýrskej provincii Idlib falošný chemický útok, a to v deň inaugurácie prezidenta, informoval v piatok zástupca šéfa ruského Centra pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii Vadim Kulit.



Podľa agentúry TASS Kulit uviedol, že provokácia je zrejme naplánovaná na 17. júla, v deň inaugurácie sýrskeho prezidenta Bašára Asada, a to s účasťou "pseudohumanitárnej organizácie Biele prilby a miestnych mediálnych zdrojov, ktoré by vytvorili falošné video a použili ho na obvinenie sýrskej vlády".



Okrem toho podľa správ prichádzajúcich do ruského zmierovacieho strediska spiace teroristické bunky v niekoľkých obciach v provincii Dará "verbujú nových militantov a cvičia ich na podvratné činnosti", dodal Kulit.



Sýrsky prezident Bašár Asad zloží v sobotu prísahu na štvrté funkčné obdobie. Májové prezidentské voľby boli už druhými od začiatku občianskej vojny v Sýrii v marci 2011, ktorá si dosiaľ vyžiadala viac ako 388.000 životov a milióny ľudí vyhnala z ich domovov. Očakávalo sa v nich opätovné drvivé víťazstvo Asada, ktorý v predošlých voľbách v roku 2014 získal podľa oficiálnych výsledkov 88 percent hlasov. Asad tentoraz dostal až 95,1 percenta hlasov.