Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. júl 2026Meniny má Libuša
< sekcia Zahraničie

Rusi zadržali pre podvod vedenie spoločnosti Efko, ktorá vyrába drony

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ruský prezident Vladimir Putin označil posilnenie výroby dronov za hlavnú prioritu vo vojne proti Ukrajine.

Autor TASR
Moskva 30. júla (TASR) - Miliardár Valeryj Kustov, vedúci predstavitelia jeho spoločnosti Efko a vládny predstaviteľ zodpovedný za vývoj dronov boli v Rusku zadržaní pri rozsiahlom vyšetrovaní podvodu. Vo štvrtok o tom informovalo viacero spravodajských agentúr, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Kustov je zakladateľ, väčšinový akcionár a predseda predstavenstva spoločnosti Efko, ktorá vyrába drony a zároveň je popredným ruským producentom slnečnicového oleja. Podľa správ agentúry Interfax a ďalších médií boli zadržaní aj traja ďalší predstavitelia spoločnosti. Ministerstvo obchodu a priemyslu potvrdilo zadržanie zástupkyne vedúceho oddelenia bezpilotných systémov a robotiky Ally Polovčenovej.

Spravodajský portál Mash napísal, že predstavitelia spoločnosti Efko sú podozriví z tajného nákupu dronov z Číny, hoci tvrdili, že drony vyvíja ich spoločnosť.

Ruský prezident Vladimir Putin označil posilnenie výroby dronov za hlavnú prioritu vo vojne proti Ukrajine.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Šutaj Eštok: Do Francúzska vyráža 20 slovenských hasičov

SAV: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol historické minimum

HORÚČAVY SÚ TU: Nepodceňujte riziko úpalu a úžehu, varujú odborníci

VIDEO:ENVIROPOLÍCIA UDRELA NA PYTLIAKOV: Zaistila aj nelegálne zbrane