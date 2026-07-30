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Rusi zadržali pre podvod vedenie spoločnosti Efko, ktorá vyrába drony
Ruský prezident Vladimir Putin označil posilnenie výroby dronov za hlavnú prioritu vo vojne proti Ukrajine.
Autor TASR
Moskva 30. júla (TASR) - Miliardár Valeryj Kustov, vedúci predstavitelia jeho spoločnosti Efko a vládny predstaviteľ zodpovedný za vývoj dronov boli v Rusku zadržaní pri rozsiahlom vyšetrovaní podvodu. Vo štvrtok o tom informovalo viacero spravodajských agentúr, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Kustov je zakladateľ, väčšinový akcionár a predseda predstavenstva spoločnosti Efko, ktorá vyrába drony a zároveň je popredným ruským producentom slnečnicového oleja. Podľa správ agentúry Interfax a ďalších médií boli zadržaní aj traja ďalší predstavitelia spoločnosti. Ministerstvo obchodu a priemyslu potvrdilo zadržanie zástupkyne vedúceho oddelenia bezpilotných systémov a robotiky Ally Polovčenovej.
Spravodajský portál Mash napísal, že predstavitelia spoločnosti Efko sú podozriví z tajného nákupu dronov z Číny, hoci tvrdili, že drony vyvíja ich spoločnosť.
Ruský prezident Vladimir Putin označil posilnenie výroby dronov za hlavnú prioritu vo vojne proti Ukrajine.
Kustov je zakladateľ, väčšinový akcionár a predseda predstavenstva spoločnosti Efko, ktorá vyrába drony a zároveň je popredným ruským producentom slnečnicového oleja. Podľa správ agentúry Interfax a ďalších médií boli zadržaní aj traja ďalší predstavitelia spoločnosti. Ministerstvo obchodu a priemyslu potvrdilo zadržanie zástupkyne vedúceho oddelenia bezpilotných systémov a robotiky Ally Polovčenovej.
Spravodajský portál Mash napísal, že predstavitelia spoločnosti Efko sú podozriví z tajného nákupu dronov z Číny, hoci tvrdili, že drony vyvíja ich spoločnosť.
Ruský prezident Vladimir Putin označil posilnenie výroby dronov za hlavnú prioritu vo vojne proti Ukrajine.