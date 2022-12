Rusi zaradili do flotily nové plavidlá vrátane jadrovej ponorky

Moskva 29. decembra (TASR) - Ruské námorníctvo dostalo novú strategickú jadrovú ponorku Generalissimus Suvorov vybavenú medzikontinentálnymi balistickými raketami Bulava s jadrovými hlavicami, uvádza TASR.



Na slávnostnom zaradení nových lodí do flotily ruského námorníctva sa vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie zúčastnil aj ruský prezident Vladimir Putin, informovala agentúra AP.



Putin vo svojom príhovore uviedol, že nová ponorka "zaistí bezpečnosť Ruska na desaťročia", a prisľúbil i ďalšie posilnenie námorníctva.



"Urýchlime a zvýšime objemy výstavby lodí rôznych projektov (t.j. tried), vybavíme ich najmodernejšími zbraňami a uskutočníme operačný a bojový výcvik s využitím skúseností získaných počas špeciálnej vojenskej operácie," povedal Putin odkazujúc na desať mesiacov trvajúcu vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine.



K ruskej flotile bola vo štvrtok zaradená aj malá raketová loď Grad a námorná mínolovka Anatolij Šlemov.



Na vodu bola spustená aj ďalšia ponorka rovnakého typu ako Generalissimus Surovov – Imperátor Alexander III. Námorníctvo ju plánuje uviesť do prevádzky po testoch.



Generalissimus Suvorov je druhou sériovou ponorkou projektu Borej-A. Toto podmorské plavidlo bolo postavené vo výrobnom združení Sevmaš v Severodvinsku. Patrí do štvrtej generácie jadrových ponorkových raketových nosičov vybavených modernými komplexmi raketových a torpédových zbraní, navigácie, rádiotechniky a sonarových zbraní. Má vysokú manévrovateľnosť a je ťažké ho akusticky detegovať.



Séria jadrových ponoriek štvrtej generácie projektov Borej a Borej-A, vyzbrojených medzikontinentálnymi balistickými raketami Bulava, bude tvoriť základ námorných strategických jadrových síl pre nasledujúce desaťročia, uviedla ruská armáda.