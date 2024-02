Rusi zintenzívňujú boje pri Avdijivke,Ukrajina hlási kritickú situáciu

Kyjev 6. februára (TASR) - Ruské sily zintenzívňujú boje pri obliehanom východoukrajinskom meste Avdijivka. Tamojší starosta Vitalij Barabaš v utorok potvrdil, že situácia v niektorých častiach tohto mesta je "kritická", píše agentúra AFP.



Avdijivka sa na frontovej línii nachádza od roku 2014 a je súčasťou Doneckej oblasti, o ktorej Kremeľ tvrdí, že ju spolu s ďalšími troma ukrajinskými oblasťami anektoval.



Moskva sa od začiatku invázie na Ukrajinu snaží Avdijivku dobyť. Od vlaňajšieho októbra operácie ruských síl naberali na intenzite s cieľom získať kontrolu nad týmto východoukrajinským mestom, v ktorom pred vojnou žilo približne 32.000 obyvateľov.



"Kým niekoľko týždňov sme hovorili, že situácia je veľmi zložitá, ale pod kontrolou, teraz je situácia veľmi zložitá a na niektorých miestach kritická," uviedol Barabaš pre ukrajinskú televíziu.



"To neznamená, že je všetko stratené, že je všetko veľmi zlé. Ale nepriateľ (Rusko) nasmeroval na naše mesto veľmi veľké množstvo síl," dodal.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň v stredu tvrdil, že ruské sily si držia svoje pozície na predmestí Avdijivky a na niektorých miestach sa im podarilo prelomiť ukrajinskú defenzívu.



Podľa starostu Barabaša však v meste neprebiehajú žiadne pouličné boje, ale snažia sa doň preniknúť sabotážne a prieskumné skupiny.



Ukrajinské kanály v aplikácii Telegram už v nedeľu informovali, že ruské jednotky obišli ukrajinské formácie a vstúpili do budov v Avdijivke, pričom sa dostali len na niekoľko sto metrov od hlavnej logistickej tepny ukrajinskej obrany.



Rusi kontrolujú územie na sever, východ aj juh od Avdijivky, ktorá leží približne 20 kilometrov severne od Ruskom ovládanej oblastnej metropoly Doneck. Vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj ešte koncom decembra pripustil, že ruská armáda by mohla dobyť Avdijivku do "dvoch až troch mesiacov".