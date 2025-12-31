< sekcia Zahraničie
Rusi zverejnili video dronu, ktorý vraj útočil na Putinovo sídlo
Rusko tvrdí, že Ukrajina vyslala v noci na pondelok na Putinovu rezidenciu 91 dronov dlhého doletu.
Autor TASR
Moskva 31. decembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v stredu zverejnilo video zostreleného dronu, ktorý podľa neho Ukrajina použila pri útoku na rezidenciu prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Kyjev útok popiera. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rusko tvrdí, že Ukrajina vyslala v noci na pondelok na Putinovu rezidenciu 91 dronov dlhého doletu. Všetky vraj zostrelila protivzdušná obrana, takže na sídle hlavy štátu pri meste Valdaj nevznikli žiadne škody.
Video zverejnené ministerstvom obrany bolo zjavne natočené v noci a ukazuje prakticky nepoškodený dron ležiaci v snehu v zalesnenej oblasti. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS dostal stroj zásah do chvosta a jeho bojová hlavica naplnená výbušninami zostala nevybuchnutá.
Veliteľ zložiek protivzdušnej obrany ruských Vzdušno-kozmických síl generálmajor Alexandr Romanenkov na tlačovom brífingu uviedol, že drony boli vypustené z ukrajinskej Sumskej a Černihivskej oblasti. Ukázal tiež mapu znázorňujúcu trasu ich letu predtým, než ich zostrelili systémy protivzdušnej obrany nad Brianskou, Tverskou, Smolenskou a Novgorodskou oblasťou.
„Štruktúra útoku, počet nasadených prostriedkov a ich akcie z juhu, juhozápadu a západu priamo smerom k prezidentskej rezidencii v Novgorodskej oblasti jasne potvrdzujú, že teroristický útok kyjevského režimu bol cielený, starostlivo naplánovaný a viacvrstvový,“ vyhlásil Romanenkov.
O údajnom ukrajinskom útoku na rezidenciu Putina v pondelok informoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Moskva naň bude podľa neho reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu v mierových rokovaniach, z ktorých sa však stiahnuť nechce.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil obvinenie Moskvy z útoku za „ďalšiu lož“. Podľa neho sa Rusko takýmito tvrdeniami snaží podkopať pokrok dosiahnutý na ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mierovom pláne.
Tvrdenia Ruska spochybnil aj americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker. Podľa neho nie je jasné, čo sa skutočne stalo, a chcel by vidieť správy amerických a spojeneckých spravodajských služieb k tejto veci. „Zdá sa mi trochu neohrabané urobiť niečo takéto, keď sme tak blízko k mierovej dohode,“ poznamenal v utorok v rozhovore pre stanicu Fox News.
Podobne šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v stredu obvinila Rusko, že predkladá iba „nepodložené tvrdenia“ o tom, že Ukrajina vyslala drony na Putinovo sídlo. Moskva sa podľa nej snaží „zmariť skutočný pokrok smerom k mieru zo strany Ukrajiny a jej západných partnerov“, napísala na sieti X.
