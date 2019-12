Ruská ambasáda v ČR označila schválenie pomníku vlasovovcom za rúhavé

Praha 11. decembra (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Česku v stredu ostro skritizovalo rozhodnutie poslancov miestneho zastupiteľstva pražskej mestskej časti Řeporyje postaviť pomník padlým vojakom Ruskej oslobodzovacej armády (ROA) generála Andreja Vlasova. Veľvyslanectvo o tom informovalo na svojej facebookovej stránke.



"Rúhavé rozhodnutie postaviť pomník vlasovovcom nemôže vyvolávať nič iné než pocit hlbokého rozhorčenia. A to nielen zo strany ruskej ambasády, ako sa nám snažia nahovoriť autori tohto zámeru, ale aj u všetkých neľahostajných obyvateľov Českej republiky a iných krajín, v ktorých zachovávajú pamiatku na krvavý boj proti najväčšiemu zlu 20. storočia - hitlerovskému nacizmu," uviedlo veľvyslanectvo vo svojom vyhlásení.



To, že by mal byť pamätník vlasovovcom, ktorí "boli v rôznych obdobiach súčasťou útvarov Wehrmachtu a SS (nacistických oddielov Schutzstaffel)", postavený pri príležitosti 75. výročia konca druhej svetovej vojny, označila ambasáda za "zvláštny cynizmus".



"Skutočnosť, že takáto iniciatíva získala podporu v krajine, ktorá zažila hrôzy Lidíc a Ležákov, kde páchali zverstvá zločinci, ktorí nosili rovnakú vojenskú uniformu, vyvoláva rozpaky," dodalo veľvyslanectvo.



Ambasáda ďalej zdôraznila, že "zločiny komplicov nacizmu, takých, ako boli vlasovovci," sú kvalifikované ako zločiny bez premlčacej lehoty. "Je dôležité brániť sa spoločným úsilím pokusom o reinkarnáciu nacizmu, ako aj tolerovaniu takýchto pokusov," dodala ambasáda na záver svojho vyhlásenia.



Takzvaní vlasovovci boli občania Sovietskeho zväzu, ktorí sa v nemeckom zajatí nechali naverbovať do Ruskej oslobodeneckej armády (ROA). S Nemcami potom od začiatku roka 1945 bojovali proti Sovietom, na konci vojny ale pomohli oslobodiť Prahu. Zhruba 300 ich pri tom zahynulo. O ich prispeniu k oslobodeniu Prahy sa za minulého režimu mlčalo. Rusko ich zásluhy neuznáva.



Jednotky vlasovovcov pôsobili aj na území dnešného Slovenska. V apríli 1945 zavraždili príslušníci ROA v osade Semeteš na Kysuciach 21 mužov a chlapcov vo veku od 16 do 61 rokov. Vydrancovali a zapálili 13 domov.



Veliteľ jednej z divízií Sergej Buňačenko vydal 6. mája 1945 v Řeporyjách rozkaz, po ktorom vlasovovci prišli na pomoc protinacistickému Pražskému povstaniu. Aj vzhľadom na túto skutočnosť sa zrodil návrh postaviť vlasovovcom v Prahe-Řeporyjách pomník.



Ruské veľvyslanectvo v Prahe tento návrh okamžite odsúdilo. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný pred dvoma týždňami odovzdal na ruskej ambasáde list pre ruského prezidenta Vladimira Putina, v ktorom uviedol, že o svojom zámere nebude s Moskvou diskutovať.