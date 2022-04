Ruská ambasáda v Prahe už oficiálne sídli na ulici Ukrajinských hrdinů

Praha 22. apríla (TASR) – V českom hlavnom meste - v Prahe 6 - v piatok oficiálne vymenili tabule v časti ulice Korunovační, kde sa nachádza veľvyslanectvo Ruskej federácie. To tak po novom sídli na adrese Ukrajinských hrdinů. Praha týmto krokom vyjadrila podporu Ukrajine, ktorá od konca februára čelí invázii ruskej armády.



Starú tabuľu s názvom Korunovační priamo pri budove ruskej ambasády osobne odmontoval pražský starosta Zdeněk Hřib spoločne so starostom Prahy 6 Ondřejom Kolářom a vymenil ju za tabuľu s novým označením, informuje spravodajský webový portál iDNES.cz.



"To, že Rusko pácha na Ukrajine vojnové zločiny a že jeho konanie je vlastne genocídou na ukrajinskom národe, je - myslím si - zjavné a nemožno pred tým zatvárať oči," povedal Hřib.



Ukrajinský veľvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis poďakoval všetkým, ktorí sa na premenovaní ulice podieľali. "Je veľmi dôležité predovšetkým pre českú mládež, aby vedela, čo je dobro a čo zlo," uviedol diplomat a dodal, že ukrajinská armáda bojuje nielen za svoju vlasť, ale za celý civilizovaný svet.



Na odhalení nových tabúľ sa zúčastnili aj zástupcovia ambasád Litvy, Lotyšska, Estónska, Slovenska a Poľska. Kolář pripomenul, že priestranstvá pri ruských ambasádach premenované na počesť Ukrajiny sa už nachádzajú aj v lotyšskej Rige a litovskom Vilniuse.



Zmenu navrhlo zastupiteľstvo Prahy 6; hlavné mesto následne návrh podporilo a poverilo mestskú radu, aby premenovanie schválila. Návrh neskôr podporila tiež miestopisná komisia magistrátu, na odporúčanie ktorej predstavitelia radnice schvaľujú názvy ulíc a verejných priestorov.



Zmena nebude znamenať komplikáciu pre obyvateľov, pretože v tejto časti ulice nikto nebýva. "V danom území nesídli žiadna fyzická osoba, ktorá by si musela vymeniť občiansky preukaz, nie je tu zapísané ani sídlo žiadnej právnickej osoby okrem Ruskej federácie," povedal Jan Chabr z pražskej radnice.