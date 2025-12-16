Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. december 2025
Ruská armáda opäť tvrdí, že má pod kontrolou ukrajinské mesto Kupiansk

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Agentúra Reuters upozornila, že správy z frontovej línie nedokázala bezprostredne overiť.

Autor TASR
Moskva 16. decembra (TASR) - Ruská armáda v piatok opäť uviedla, že prevzala kontrolu nad všetkými štvrťami mesta Kupiansk v ukrajinskej Charkovskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ruská štátna tlačová agentúra TASS podľa nej citovala hovorcu skupiny jednotiek Západ Leonida Šarova, podľa ktorého ruské sily odrážajú všetky ukrajinské útoky v okolitých obciach.

Kupiansk je kľúčový železničný uzol, ktorý Rusko podľa vlastných tvrdení obsadilo už novembri. Ukrajina vzápätí reagovala vyhlásením, že jej sily niekoľko štvrtí v severnej časti mesta na východe Ukrajiny oslobodili a obkľúčili Rusov.

Oblasť pred niekoľkými dňami navštívil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý zverejnil na sociálnej sieti video v nepriestrelnej veste pred tabuľou s názvom Kupianska pri vstupe do mesta.

Podľa interaktívnej mapy DeepState, ktorá sleduje situáciu na bojisku a jej tvorcovia majú väzby na armádu, ukrajinskí vojaci kontrolujú najmenej tri dediny na sever a západ od Kupianska, ako aj severné časti Kupianska.

Kupiansk prvýkrát Rusko dobylo krátko po začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinci ho získali späť počas jesennej protiofenzívy v tom istom roku. Pred vpádom ruských vojsk v ňom žilo zhruba 55.000 ľudí.
