Ruská armáda pri útoku na Charkov použila riadenú bombu

Charkov 22. júna (TASR) - Ruská armáda pri sobotňajšom útoku na východoukrajinské mesto Charkov použila riadenú bombu, ktorá zasiahla niekoľkoposchodový bytový dom. O život prišli traja ľudia a ďalších takmer 40 utrpelo zranenia.



Ako napísala agentúra AFP, gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov doplnil, že lekári bojujú o životy štyroch z 37 zranených. Ide o dve ženy a dvoch mužov, ktorí sú vo vážnom stave.



Podľa Synehubova záchranári so špeciálne vycvičenými psami prehľadávajú ruiny domu a pátrajú po zranených či obetiach. Synehubov dodal, že pri útoku "bola poškodená iba civilná infraštruktúra".



Prokuratúra Charkovskej oblasti uviedla, že Rusko pri najnovšom útoku na Charkov použilo svoje nové riadené bomby UMPB D-30 SN, ktoré armáda vypustila z Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý na sociálnych sieťach snímky poškodenej fasády zasiahnutého domu a hlbokého krátera pred ním, vo svojom statuse napísal, že len v júni Rusko použilo pri útokoch voči Ukrajine viac než 2400 riadených bômb. Asi 700 z týchto bômb bolo nasadených do útokov na Charkov, kde bola do vojny najväčšia koncentrácia po rusky hovoriaceho obyvateľstva na Ukrajine.



Reuters s odvolaním sa na správu denníka Rossijskaja gazeta v júni napísal, že riadené bomby môžu byť odpaľované zo zeme, ale aj z lietadiel, pričom na veľkú vzdialenosť, čo znamená, že "je takmer nemožné predvídať" útok s ich použitím.



Rusko spustilo v máji v Charkovskej oblasti novú ofenzívu, pričom už zabralo značné územie. Pri svojich útokoch sa stále viac zameriava na mesto Charkov - druhé najväčšie mesto Ukrajiny -, kde v máji Ruskom vypálená riadená bomba zasiahla hypermarket so stavebninami a pripravila o život 16 ľudí. Desiatky ďalších civilistov vtedy utrpeli zranenia.



Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov pred mesiacom uviedol, že Rusko len za tento rok zhodilo na Ukrajinu už takmer 10.000 riadených bômb. Zdôraznil, že tento "ruský teror s riadenými bombami musí a môže byť zastavený". Dodal, že Ukrajina v záujme toho potrebuje "rázne rozhodnutia" od svojich partnerov, aby mohla "zničiť ruských teroristov a ruské bojové lietadlá tam, kde sú".