Ruská armáda priznala ústup v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny

Moskva/Kyjev 4. októbra (TASR) - Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v utorok vo svojej večernej zvodke prvýkrát oficiálne "priznal" ofenzívu na juhu územia Ukrajiny, aj keď bez špecifikácie územia, na ktorom sa útočí.



Ako informovala britská stanica BBC, podľa ruských a ukrajinských médií a rôznych statusov na platforme Telegram sa ukrajinskej armáde za posledné tri dni podarilo prelomiť obranu ruských jednotiek v Chersonskej oblasti a obsadiť niekoľko obcí ležiacich pozdĺž pravého brehu rieky Dneper a na severe regiónu.



Ukrajinské ministerstvo obrany nateraz potvrdilo len oslobodenie strategicky dôležitej obce Davydiv Brid, ktorá v minulosti zohrávala dôležitú úlohu v obrane ruskej armády.



Ukrajinské velenie vo svojej zvodke konštatuje, že nepriateľ je "demoralizovaný", opúšťa svoje pozície, ustupuje do bezpečnej vzdialenosti, pričom ničí zásoby munície, mosty a iné prechody. "To všetko preto, aby spomalili tempo našich útočných jednotiek," píše sa v súhrnnej správe ukrajinského generálneho štábu.



Stratu území v Chersonskej oblasti priznalo v utorok aj ruské ministerstvo obrany, keď zverejnilo aktualizovanú mapu zachytávajúcu vývoj na bojiskách.



Námestník ukrajinského ministra vnútra Jevhen Enin v utorok uviedol, že ukrajinské sily opätovne získali 50 miest a dedín v Chersonskej oblasti. Nešpecifikoval však, kedy k ich oslobodeniu došlo.



Ukrajinské jednotky spustili ofenzívu v Chersonskej oblasti pred niekoľkými týždňami, ale v posledných dňoch sa ich postup zrýchlil.



Chersonská oblasť, ktorá mala pred vojnou milión obyvateľov, je kľúčovou poľnohospodárskou oblasťou a je pomyselnou vstupnou bránou na Krymský polostrov.



Mesto Cherson, metropola oblasti, bolo jedným z prvých miest, ktoré padli do rúk ruských jednotiek, keď 14. februára začali inváziu na územie Ukrajiny. Rusko inváziu aj naďalej označuje termínom "špeciálna vojenská operácia".