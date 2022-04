Ruská armáda sa vyhráža útokmi v Kyjeve

Moskva/Kyjev 26. apríla (TASR) - Ruská armáda v utorok varovala, že možno zaútočí na ukrajinské "rozhodovacie centrá" v Kyjeve, a dodala, že ju nezastaví ani prípadná prítomnosť západných poradcov v ukrajinskej metropole. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Ruské ministerstvo obrany v utorok obvinilo Spojené kráľovstvo zo zverejňovania vyhlásení povzbudzujúcich Ukrajinu, aby podnikala útoky na ruskom území, a varovalo, že ak k nim dôjde, ruská armáda sa za to odplatí útokmi na vládne budovy v Kyjeve.



Ruské ministerstvo poukázalo priamo na štátneho tajomníka britského ministerstva obrany Jamesa Heappeyho, ktorý pre britskú stanicu Times Radio povedal, že "to nemusí byť problém", ak Ukrajina použije zbrane darované Britániou na útoky na lokality na ruskom území.



Ministerstvo v Moskve v oznámení napísalo, že "ruské ozbrojené sily sú pripravené podniknúť odvetné útoky presne navádzanými zbraňami dlhého doletu na centrá v Kyjeve, ktoré takéto rozhodnutia urobia". Ministerstvo poznamenalo, že "prítomnosť občanov jednej zo západných krajín v ukrajinských rozhodovacích centrách nemusí predstavovať pre Rusko problém pri možnom rozhodnutí o spustení odvetnej akcie".



Ruská armáda sa zatiaľ počas svojej invázie na Ukrajine, ktorá vstúpila do tretieho mesiaca trvania, vyhýbala útočeniu na prezidentské, vládne a armádne sídla v Kyjeve.