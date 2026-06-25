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Analýza: Rusko stavia nový dočasný most pri Heničesku smerom na Krym
Fotografia z 21. júna zachytáva aj pontónový most na druhej strane poškodeného mosta, ktorý Rusi vybudovali už pred niekoľkými týždňami.
Autor TASR
Kyjev 25. júna (TASR) - Ruská armáda buduje pri meste Heničesk priamo v rieke nové násypy pre vznik dočasného mosta, ktorý má zlepšiť spojenie okupovanej Chersonskej oblasti s anektovaným Krymom. Vyplýva to z analýzy satelitnej snímky spoločnosti Vantor, ktorú zverejnil výskumník z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) George Barros. Spojenie na Arabatskú kosu je dôležitou súčasťou ruskej pozemnej logistiky na východnom pobreží Krymu, píše TASR podľa ukrajinského webu Militarnyj.
Nové násypy vznikli hneď vedľa poškodeného cestného mosta, po ktorom autá nejazdia po sérii útokov ukrajinských dronov. Fotografia z 21. júna zachytáva aj pontónový most na druhej strane poškodeného mosta, ktorý Rusi vybudovali už pred niekoľkými týždňami. Pontónová konštrukcia je však v porovnaní s násypmi zraniteľnejšia voči útokom dronov.
Obranná spravodajská služba Ukrajiny v utorok zverejnila zábery z útoku na nákladné autá pri inom vstupe na Krym. Konkrétne na pontónovom priechode neďaleko ďalšieho poškodeného mosta v oblasti Čonhar.
Ukrajinské Sily špeciálnych operácií pomocou útočných dronov stredného doletu už zničili železničný most neďaleko osady Rozdolne na Kryme, ktorý prechádzal cez Severokrymský kanál. Ruské vojenské velenie využívalo túto trasu na operačný presun materiálu a personálu.
Cieľom masívnych útokov Kyjeva na logistické, vojenské a energetické ciele na polostrove je urobiť z Krymu z hľadiska zásobovania „ostrov“, pripomínajú vojenskí analytici.
Nové násypy vznikli hneď vedľa poškodeného cestného mosta, po ktorom autá nejazdia po sérii útokov ukrajinských dronov. Fotografia z 21. júna zachytáva aj pontónový most na druhej strane poškodeného mosta, ktorý Rusi vybudovali už pred niekoľkými týždňami. Pontónová konštrukcia je však v porovnaní s násypmi zraniteľnejšia voči útokom dronov.
Obranná spravodajská služba Ukrajiny v utorok zverejnila zábery z útoku na nákladné autá pri inom vstupe na Krym. Konkrétne na pontónovom priechode neďaleko ďalšieho poškodeného mosta v oblasti Čonhar.
Ukrajinské Sily špeciálnych operácií pomocou útočných dronov stredného doletu už zničili železničný most neďaleko osady Rozdolne na Kryme, ktorý prechádzal cez Severokrymský kanál. Ruské vojenské velenie využívalo túto trasu na operačný presun materiálu a personálu.
Cieľom masívnych útokov Kyjeva na logistické, vojenské a energetické ciele na polostrove je urobiť z Krymu z hľadiska zásobovania „ostrov“, pripomínajú vojenskí analytici.