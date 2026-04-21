Ruská armáda sústredila svoje útoky na mesto Sumy
Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v rannej zvodke informoval, že Ukrajina bola v noci na utorok vystavená útokom 143 bezpilotných lietadiel a dvoch balistických striel Iskander.
Autor TASR
Kyjev 21. apríla (TASR) - Ruské útoky, terčom ktorých bolo v noci na utorok mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny, si vyžiadali najmenej 15 zranených vrátane troch dievčat vo veku 13, 15 a 17 rokov. V príspevku na sieti Telegram o tom informoval gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov. Väčšina zranených sú starší ľudia, dodal Hryhorov podľa britskej stanice BBC, píše TASR.
Dronové útoky poškodili tiež bytové domy a autá. „Polícia zaznamenala aj zásah na streche zdravotníckeho zariadenia,“ uvádza sa vo vyhlásení bezpečnostných zložiek.
