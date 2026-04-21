Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Ruská armáda sústredila svoje útoky na mesto Sumy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Kyjev 21. apríla (TASR) - Ruské útoky, terčom ktorých bolo v noci na utorok mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny, si vyžiadali najmenej 15 zranených vrátane troch dievčat vo veku 13, 15 a 17 rokov. V príspevku na sieti Telegram o tom informoval gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov. Väčšina zranených sú starší ľudia, dodal Hryhorov podľa britskej stanice BBC, píše TASR.

Dronové útoky poškodili tiež bytové domy a autá. „Polícia zaznamenala aj zásah na streche zdravotníckeho zariadenia,“ uvádza sa vo vyhlásení bezpečnostných zložiek.

Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v rannej zvodke informoval, že Ukrajina bola v noci na utorok vystavená útokom 143 bezpilotných lietadiel a dvoch balistických striel Iskander.

Na severe, juhu a východe Ukrajiny do utorka rána zostrelili alebo z boja vyradili 116 dronov, pričom na 17 miestach zaznamenali zásah alebo dopad trosiek 22 útočných dronov, doplnila ukrajinská armáda.

Jedným z hlavných cieľov ruskej armády bolo mesto Sumy. Ruská armáda sa k útoku na toto mesto zatiaľ nevyjadrila.

Ukrajinské úrady upozornili, že v ukrajinskom vzdušnom priestore sú stále nepriateľské drony. Civilné obyvateľstvo preto vyzvali, aby rešpektovalo bezpečnostné pokyny.

O masívnom dronovom útoku informoval v utorok aj gubernátor Rostovskej oblasti na juhu Ruska Jurij Sľusar. Terčom útoku bolo podľa neho najmä mesto Taganrog. K obetiam na životoch nedošlo, vznikli len materiálne škody. Okrem toho bola narušená prevádzka na železničnej trati.
.

