Ruská armáda údajne postúpila v blízkosti ukrajinského mesta Kupiansk

Moskva 7. augusta (TASR) - Ruským jednotkám sa za uplynulé tri dni údajne podarilo postúpiť o tri kilometre v blízkosti mesta Kupiansk na severovýchode Ukrajiny. V pondelkovom vyhlásení to tvrdilo ruské ministerstvo obrany, informuje agentúra AFP.



Mesto Kupiansk a jeho okolie sa nachádzajú v Charkovskej oblasti. Ukrajinská armáda ho oslobodila už vlani v septembri, no Rusko sa v súčasnosti opätovne snaží okupovať časti tohto regiónu.



"Počas uplynulých troch dní ruské jednotky postúpili... viac než tri kilometre do hĺbky nepriateľskej obrany," uviedol ruský rezort obrany, avšak toto tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť.



Ministerstvo dodalo, že ruská armáda "posilnila" svoje pozície pri frontovej línii a pokračuje v odrážaní ukrajinských protiútokov.



Agentúra AFP pripomína, že ruská armáda v noci na pondelok podnikla niekoľko útokov na Ukrajinu, zatiaľ čo Kyjev v nedeľu zaútočil na dva cestné mosty spájajúce Krymský polostrov s časťami južnej Ukrajiny, ktoré okupuje Rusko.